Slušaj vest

Novom izmenom zakona, čiji je nacrt objavila Narodna banka Srbije, ograničenje naknada uvodi se i za kartice koje su izdale banke u inostranstvu, u situacijama kada se njima plaća u Srbiji.

Kada je, krajem 2018. godine, počela primena Zakona o međubankarskim naknadama, prvi put su u Srbiji ograničene maksimalne visine naknada koje su se, iako se naplaćuju među bankama, praktično "ugrađivale" u cenu robe koju plaćaju svi potrošači. Zakon se tada odnosio isključivo na kartice koje su izdale banke sa sedištem u Srbiji.

Novim nacrtom zakona, čija je javna rasprava trajala do 11. juna, ograničenje naknada proširuje se i na kartice koje su izdate u inostranstvu i to u situacijama kada se njima plaća na prodajnim mestima u Srbiji, ili na ovdašnjim prodajnim sajtovima.

Prema zakonu, međubankarska naknada kod transakcije u Srbiji, debitnom karticom ne može biti viša od 0,2 odsto vrednosti izvršene transakcije, ni viša od 0,3 odsto kod transakcije kreditnom karticom.

Sada ovi procenti važe i za kartice koje su izdate u inostranstvu: Kada se plaća debitnom karticom (onom kojom se novac odmah skida sa računa), naknada je 0,2 odsto od iznosa transakcije, a 0,3 odsto kada se plaća inostranom kreditnom karticom.

Koliko se plaća stranim karticama u Srbiji

Prema podacima NBS, u Srbiji je tokom 2025. godine stranim karticama (onima koje su izdale banke i drugi izdavaoci u inostranstvu) na bankomatu podignuto 80,5 milijardi dinara, kroz 3,3 milona transakcija. Na prodajnim mestima, preko POS terminala, u 2025. godini stranim karticama je plaćeno robe i usluga ukupne vrednosti 211,26 milijardi dinara, kroz 59 miliona transakcija.

Ograničenje i za onlajn plaćanja

Zakonom se uvodi i ograničenje u slučaju kada se inostranim karticama plaća onlajn, na internet prodajnom mestu domaćeg trgovca tj. kako se definiše u propisu: plaćanje "bez fizičkog prisustva korisnika kartice kod trgovca".

Kada se stranom karticom plaća na domaćem internet sajtu, provizija može da bude maksimum 1,15 odsto od izvršene transakcije kod debitnih, odnosno 1,5 odsto kod kreditnih inostranih kartica.

Snižavanje ovih naknada svakako će biti dobro dočekano kod banaka koje su opremile trgovce POS terminalima za naplatu karticama - jer će manje da ih košta. Pitanje je koliko će takva odluka "obradovati" strane izdavaoce kartica.

Obelodanjujući nacrt zakona u NBS su naveli da je "u cilju dodatnog unapređenja pravnog okvira za pružanje platnih usluga i poslovanja sa platnim karticama, pripremila Nacrt izmena i dopuna zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica".

"Predložene izmene odnose se na proširenje obuhvata zakona i na međunarodne platne transakcije platnim karticama kako bi se dodatno unapredila transparentnost u poslovanju sa platnim karticama i snizili troškovi prihvatanja platnih kartica za trgovce u skladu sa praksom koja se primenjuje u Evropskoj uniji", navodi centralna banka.

O kakvim naknadama je reč

Kako je ranije prilikom uvođenja ovog zakona objašnjavala NBS - ove naknade banka prihvatilac, koja kod trgovca postavlja POS terminal, plaća banci koja je izdala karticu, za svaku platnu transakciju izvršenu upotrebom platne kartice.

"Banka prihvatilac ove naknade prevaljuje na trgovca i time one direktno utiču na visinu trgovačke naknade koju trgovac plaća za korišćenje POS terminala. Trgovac dalje ove naknade ugrađuje u cenu robe i usluga i, na kraju, plaćamo ih svi mi, potrošači - i oni koji plaćaju karticama, i oni koji plaćaju gotovinom", obrazlagala je tada centralna banka novi zakon.