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Kada šetate Novim Beogradom, nemoguće je da ne primetite kako se panorama grada menja. Ipak, ono što se dešava u Bloku 20, nije samo još jedno gradilište u nizu. Tu nastaje Delta District, koji svojom visinom, dizajnom i tehnologijom gradnje postavlja potpuno nove standarde u regionalnoj arhitekturi. Ovo je kompleks koji će decenijama biti prepoznatljiv orijentir prestonice jer spaja inženjersku preciznost i estetiku koja ne zastareva.

Arhitektonski potpis ovog kompleksa pripadaju svedenom luksuzu i vrhunskoj tehnologiji, koji su ovde neraskidivi spoj. Glavna zvezda projekta je kula sa apartmanima koja doseže visinu od 100 metara. Sa te tačke, Beograd se vidi kao na dlanu, ali je još impresivnije ono što vidite kada u kulu gledate sa zemlje. Njena silueta je projektovana tako da dominira prostorom, ali da se istovremeno skladno uklopi u dinamičan, poslovni ritam Bloka 20.

Inženjerski izazov na 100 metara visine

Ono o čemu se najviše priča svakako je infinity bazen na samom vrhu kule. Postavljanje na visinu od 100 metara rezultat je primene najsavremenijih svetskih građevinskih standarda. Bazen je oslonjen na specifičnu čeličnu konstrukciju, koja je projektovana da pruži maksimalnu stabilnost i potpunu bezbednost. Ovde je svaki detalj isplaniran tako da osigura apsolutnu čvrstinu jer koristi rešenja koja se primenjuju na najzahtevnijim projektima širom sveta.

Ovakav poduhvat, izveden sa milimetarskom preciznošću, omogućava nešto što je do sada bilo nezamislivo na našim prostorima. Čelični elementi, koji su trenutno montirani na 95 metara visine, garancija su dugovečnosti, a vlasnicima apartmana pružaju priliku za bezbrižno uživanje u panorami Beograda. Nesvakidašnji luksuz s razlogom izdvaja Delta District kao jedinstven inženjerski uspeh u ovom delu Evrope.

Vizuelni identitet kompleksa u velikoj meri diktira moderna staklena fasada. U sam dizajn fasade integrisani su solarni paneli, što je prava retkost na objektima ove klase. Paneli su postali sastavni deo estetike. Omogućavaju da kompleks bude energetski efikasan, dok istovremeno doprinose modernom, tehnološkom izgledu fasade.

1/7 Vidi galeriju Delta District Foto: Promo

Kombinacija stakla najviše klase, poput Schüco profila i specifičnih čeličnih elemenata daje kulama svetski izgled koji podseća na najmodernije poslovne distrikte Londona ili Njujorka. Unutar kompleksa, sve je osmišljeno tako da garantuje maksimalnu privatnost. Iako su kule visoke i upečatljive, čitav blok je koncipiran kao zatvorena celina. To omogućava vlasnicima apartmana sa potpisom InterContinentala da imaju svoju mirnu oazu i sigurnost, iako se nalaze usred najprometnije poslovne zone Beograda.

Delta District je uspeo u tome da postane referentna tačka prema kojoj ćete se ubuduće orijentisati. Arhitekte su vodile računa o tome da se dve kule, od 100 i 50 metara, zajedno sa poslovnom zgradom A klase i hotelom InterContinental, stope u jednu skladnu celinu. Svaki objekat u bloku ima svoju funkciju, ali zajedno čine arhitektonski ansambl koji pulsira modernom energijom.

Skladni niz projektovan je tako da InterContinental bude srce čitavog kompleksa. Ipak, standard pet zvezdica ne završava se na vratima hotelskog lobija. On se nastavlja kroz arhitekturu čitavog bloka, uz svaki detalj, od preciznih spojeva na staklenoj fasadi, preko kvaliteta ugrađenih materijala, pa sve do čvrstine čelične konstrukcije na krovu.

Povratak brenda InterContinental u Beograd nakon pune dve decenije zahtevao je arhitekturu koja je dostojna takvog imena, a Delta District to opravdava u svakom milimetru svoje gradnje.

Osim vizuelnog utiska, inženjerski timovi su fokusirani na dobijanje najviših međunarodnih sertifikata održivosti, poput LEED Platinum i WELL. To znači da se svaki arhitektonski element, od čvrste armirano-betonske konstrukcije do najsitnijeg fasadnog panela, bira sa idejom o trajnosti i zdravom okruženju.

"Delta District gradimo temeljno, bez kompromisa i bez prečica", reči su Angeline Nekić, potpredsednice Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

To se najbolje vidi upravo na primeru arhitekture. Kada se kule potpuno završe i staklena fasada dostigne svoj vrhunac, biće jasno da su ovde granice pomerene napred. Upotreba geotermalnih sondi i najsavremenijih sistema izolacije unutar same konstrukcije osigurava da ovaj arhitektonski poduhvat bude podjednako funkcionalan, koliko je i siguran.

Vrhunska arhitektura je ona koja uspe da spoji funkcionalnost i estetiku, bez žrtvovanja kvaliteta u ime trendova. U Bloku 20 se upravo to dešava. Vlasnici apartmana kupuju prostor na prestižnoj lokaciji, ali to je samo jedan deo. Oni postaju deo arhitektonske vizije koja je pre svega nekoliko godina postojala samo na papiru, a sada ponosno menja siluetu Beograda.

Kada se sve završi, a kule zasijaju u svom punom sjaju pod svetlima prestonice, biće jasno zašto je Delta District najveći investicioni projekat Delta Holdinga. To je dokaz da Beograd ima i znanje i resurse da iznese projekte koji pariraju onima na svetskim mapama luksuza. Ovo je arhitektura koja vas tera da zastanete i uživate u prizoru.

Budućnost je stigla u Blok 20. Arhitektura koja inspiriše svojim linijama i inženjering koji pruža maksimalnu sigurnost čine Delta District novim potpisom Beograda. To je mesto gde se spajaju nebo i grad, tradicija kvaliteta Delta Holdinga i svetski standardi InterContinentala. Ovo je adresa koja ponosno stoji kao simbol uspeha i inženjersko dostignuće o kojem će se još dugo pričati.