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Postoje neki komadi koji nikada nisu zaista otišli u zaborav. Dok se svet mode stalno vraća starim trendovima, jedna cipela iz vremena Jugoslavije ponovo je privukla pažnju - ne zbog nostalgije, već zbog činjenice da je možda bila mnogo ispred svog vremena.

Hrvatska influenserka Nina Skočak nedavno je objavila video o borosanama, legendarnim cipelama koje su decenijama bile deo svakodnevice mnogih žena širom bivše Jugoslavije.

Kako je objasnila, borosane nisu bile obična radna obuća, već pažljivo dizajnirane anatomske cipele prilagođene ženskom stopalu. Na njihovom razvoju radio je tim stručnjaka predvođen dr Brankom Strinovićem, ortopedom iz Zagreba, a proces je trajao oko godinu dana.

Kada su se pojavile na tržištu 1968. godine, originalno su dolazile u prepoznatljivoj plavo-beloj i beloj varijanti. Namenjene su prvenstveno ženama koje su veliki deo dana provodile na nogama - medicinskim sestrama, frizerkama, radnicama u fabrikama i svima kojima je udobnost bila važnija od modnog trenda.

I dok danas mnogi tragaju za "ružnim cipelama“ koje su postale modni hit, borosane su taj status imale mnogo pre nego što je svet otkrio estetiku udobnosti.

Tokom 1970-ih godina prodavalo se oko pola miliona pari godišnje, a gotovo da nije postojala porodica u Jugoslaviji koja nije imala makar jedan par u kući. Bile su simbol praktičnosti – cipela koja nije obećavala glamur, već ono što je većini žena bilo najvažnije: da izdrži ceo dan.

Iako su prošle decenije, borosane nisu nestale. I danas se proizvode u Hrvatskoj, u okviru kompanije Borovo, zajedno sa još jednim retro klasikom - legendarnim Startas patikama.

Video Nine Skočak podsetio je mnoge na cipelu koja je nekada bila deo uniforme jedne generacije, a danas ponovo postaje zanimljiva onima koji cene spoj tradicije, dizajna i udobnosti.

Jer možda se moda menja, ali jedna stvar očigledno ostaje ista - dobre cipele prepoznaju se tek kada ih nosite ceo dan.