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Video jednog računa iz francuskog restorana, koji je na Fejsbuku objavila stranica Croatian Traveler, za kratko vreme pregledan je više od 200.000 puta i ponovo je pokrenuo raspravu o cenama u hrvatskom turizmu.

Dok se poslednjih meseci u javnosti često polemiše o tome da li su Hrvatska i njena obala postali preskupi, objava je otvorila pitanje koliko su cene u drugim popularnim evropskim turističkim destinacijama zapravo uporedive sa hrvatskim, kao i da li su takva poređenja uopšte opravdana.

Uz video računa administrator stranice poručio je da se u medijima danima ponavlja ista priča – da je samo u Hrvatskoj skupo.

„Već danima u medijima iste vesti, samo je kod nas skupo. Nismo mi ni zemlja trećeg sveta, niti cene određuje nečija zloća. Upravo suprotno, cenu određuje zakon ponude i potražnje. Očekivati da ćeš na rivi u velikom turističkom mestu dobiti vodu po istoj ceni kao kod mene u Sisku samo pokazuje da autori takvih objava ne znaju šta sve utiče na formiranje cena. Ovo je račun iz jednog mesta na jugu Francuske. A nekako sumnjam da su ovakve vesti glavne u novinama širom Francuske“, napisao je.

Restoran Foto: Shutterstock

Poređenje nema smisla

Objava je izazvala veliki broj komentara, a mnogi su istakli da poređenje cena nema smisla bez poređenja zarada.

„U redu, ali zašto ne napišeš da je prosečna francuska plata skoro dvostruko veća od naše? Nije isto njemu i našem čoveku da plati šest evra za tu flašicu. Zar mi ne živimo u turističkim destinacijama ili misliš da nama naplaćuju jeftinije? Takva poređenja sa zapadnim cenama nemaju nikakvu osnovu jer i domaći ljudi plaćaju te cene, koje nisu samo tokom tri meseca sezone, već ostaju do sledeće, kada ponovo porastu“, napisao je jedan korisnik.

On je dodao da je Hrvatska postala popularna upravo zato što je bila povoljnija destinacija.

„Pad je već vidljiv, turisti će pronaći neku novu, jeftiniju destinaciju, a onda će oni koji su opravdavali ovakve cene tražiti druge krivce za probleme u turizmu“, naveo je.

Drugi korisnici podelili su svoja iskustva sa cenama u Francuskoj.

„Ne živim na jugu Francuske, četiri sata sam udaljena od juga, ali sam jednom u malom kafiću ispred ustanove u kojoj se predaju zahtevi za vizu platila limenku Koka-kole 4,70 evra. Možda je u Parizu toliko ili još skuplje. U Sen Tropeu smo u restoranu za dve Koka-kole, dve pice i činiju školjki sa pomfritom platili 110 evra“, napisala je jedna korisnica.

Foto: Shutterstock

Visoke cene pića

Pojedini korisnici podsetili su da visoke cene pića već godinama nisu retkost ni na hrvatskoj obali.

„U Splitu flašica vode već odavno košta između četiri i pet evra, u zavisnosti od lokala. Isto važi i za gazirana pića“, navodi se u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji smatraju da su se cene jednostavno izjednačile sa ostatkom Evrope.

„Stranci su godinama letovali u Hrvatskoj jer su ovde mogli da prođu jeftinije nego u svojoj zemlji. Sada su se cene izjednačile pa se svi žale. Objektivno, poskupelo je svuda“, napisao je jedan korisnik.

Deo komentatora upozorio je da su i cene hrane sa prikazanog računa uporedive sa hrvatskim cenama.

„A cene hrane na računu nećeš komentarisati? Testenina sa lososom košta 17 evra, a tatarski biftek 18 evra. Cene su kao kod nas, a u Francuskoj su primanja višestruko veća“, napisao je jedan korisnik.

Gozba u Gospiću

Drugi su istakli da se i u Hrvatskoj može pronaći kvalitetna ponuda po razumnim cenama.

„Zašto ovde ne mogu da objavim fotografiju? Da vidite kakvu su gozbu imali moj suprug i njegov prijatelj u restoranu Maki u Gospiću dok su se vraćali kući. Plata mesa, supe, salate, zapečene palačinke i pića, sve za 75 evra. Porcije su bile obilne, hrana odlična, a doneo je i meni palačinke. Nije svuda skupo, samo treba dobro istražiti gde ćete jesti“, napisala je jedna komentatorka.

Dodala je da je Grčka možda jeftinija, ali da su porcije manje.

„Pariz je prelep, ali hrana ništa posebno. Slična je situacija i u Italiji, dok me London prijatno iznenadio normalnijim cenama i veoma dobrom hranom. Hrvatski restorani mogu biti odlični, samo treba znati koje izabrati“, navela je.

Neki učesnici rasprave smatraju da cena nije jedini problem.

„Nije problem u ceni, već u kvalitetu usluge. Kupiti smrznute lignje i naplatiti ih 24 evra nešto je što ozbiljni restorani u turističkim zemljama ne bi smeli sebi da dozvole“, zaključio je jedan od učesnika rasprave.