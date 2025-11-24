Slušaj vest

Objava na Fejsbuku o cenama u jednom restoranu u Albaniji izazvala je pravu lavinu komentara među korisnicima iz celog regiona. Sve je počelo kada je jedan korisnik podelio račun iz restorana u Skadru, na kojem su se nalazili specijalni sendvič, dve kafe i dve boce vode.

Ukupna cena ovog jednostavnog obroka iznosila je 460 albanskih leka, što je oko 4,77 evra (oko 556 dinara). Sendvič je koštao 180 leka, odnosno oko 1,86 evra (oko 217 dinara), dve espreso kafe 160 leka ili oko 1,66 evra (oko 194 dinara), dok su dve boce vode od po 0,5 l koštale ukupno 120 leka, odnosno oko 1,24 evra (oko 145 dinara).

- Nemaju komšije kud u Evropu sa ovakvim cenama - napisao je jedan Crnogorac uz fotografiju računa.

Mnogi su odmah počeli da komentarišu koliko su cene pristupačne u poređenju sa restoranima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i drugim zemljama u regionu, ističući razliku u standardu i troškovima života.

- Na Žabljaku ili Kolašinu za ove pare možeš popiti kafu i eventualno obaviti malu nuždu - napisao je jedan korisnik.

- Na Zlatiboru za ove pare dobiješ samo pola sendviča - dodao je Aleksandar, dok je Milojica istakao da bi sličan ručak na crnogorskom primorju koštao bar 15 evra.