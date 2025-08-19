Cene na Krfu su duplo skočile u odnosu na prošlu godinu

Slušaj vest

Turisti su delili primere iz popularnih destinacija poput Hvara i Dubrovnika: malo pivo 8,5 evra, riblja plata za dvoje između 75 i 100 evra.

- Obična voda 5 evra?! Kad ima budala, ja bih prodavao i po 20! - napisao je jedan korisnik.

Mnogi se slažu da su cene postale",bezobrazne“. Iako ima i povoljnijih lokala, domaći ističu da se osećaju isključenima: „Po čemu smo zaslužili da nas neko izoluje iz sopstvene države?“

Sezonski i stalni lokali

Korisnici napominju da većina lokala radi samo u sezoni i ciljano gađa turiste, dok retki celogodišnji restorani imaju normalnije cene i uvek su puni.

Poređenja sa inostranstvom

Mnogi su upoređivali cene sa drugim evropskim destinacijama i zaključili da je Hrvatska skuplja. „Amsterdam je jeftiniji“, napisao je jedan, dok je drugi dodao: „Pariz je jeftiniji.“ Jedan putnik iz Porta ispričao je da je za kompletan obrok u restoranu platio manje od 30 evra – daleko manje nego na hrvatskoj obali.

Ipak, ima i suprotnih primera – u Malinskoj je veliko točeno pivo 3,5 evra, pizza 10, a kafa do 2 evra, dok se i na Hvaru može pronaći pizza za 8–10 evra ili kafa za 1,5 evro, ali uglavnom van glavnih turističkih zona.

Jedan komentar je najbolje sažeo raspravu:

- Ako turisti prestanu da dolaze, vlasnici će spustiti cene. Ako ne prestanu, znači da su pogodili strategiju.