VODA GOTOVO 600 RSD, PIVO VIŠE OD 1.000! Ljudi šokirani cenama na Jadranu: 'Kad ima budala, prodavao bih i za 20 €'
Turisti su delili primere iz popularnih destinacija poput Hvara i Dubrovnika: malo pivo 8,5 evra, riblja plata za dvoje između 75 i 100 evra.
- Obična voda 5 evra?! Kad ima budala, ja bih prodavao i po 20! - napisao je jedan korisnik.
Mnogi se slažu da su cene postale",bezobrazne“. Iako ima i povoljnijih lokala, domaći ističu da se osećaju isključenima: „Po čemu smo zaslužili da nas neko izoluje iz sopstvene države?“
Sezonski i stalni lokali
Korisnici napominju da većina lokala radi samo u sezoni i ciljano gađa turiste, dok retki celogodišnji restorani imaju normalnije cene i uvek su puni.
Poređenja sa inostranstvom
Mnogi su upoređivali cene sa drugim evropskim destinacijama i zaključili da je Hrvatska skuplja. „Amsterdam je jeftiniji“, napisao je jedan, dok je drugi dodao: „Pariz je jeftiniji.“ Jedan putnik iz Porta ispričao je da je za kompletan obrok u restoranu platio manje od 30 evra – daleko manje nego na hrvatskoj obali.
Ipak, ima i suprotnih primera – u Malinskoj je veliko točeno pivo 3,5 evra, pizza 10, a kafa do 2 evra, dok se i na Hvaru može pronaći pizza za 8–10 evra ili kafa za 1,5 evro, ali uglavnom van glavnih turističkih zona.
Jedan komentar je najbolje sažeo raspravu:
- Ako turisti prestanu da dolaze, vlasnici će spustiti cene. Ako ne prestanu, znači da su pogodili strategiju.
BiznisKurir/Dnevno