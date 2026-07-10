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Na tržištu povoljnih nekretnina u Srbiji pojavila se nova ponuda koja je odmah privukla pažnju potencijalnih kupaca. U popularnoj Fejsbuk grupi "Jeftine kuće" objavljen je oglas za prodaju seoskog domaćinstva u mestu Međa, na teritoriji opštine Žitište, po ceni od svega 13.500 evra.

Ova nekretnina predstavlja zanimljivu mogućnost za sve koji žele da napuste gradski način života, pronađu mirnije okruženje ili započnu život na selu uz relativno mala dodatna ulaganja.

Šta kupac dobija za 13.500 evra?

Za razliku od brojnih povoljnih kuća koje zahtevaju velika ulaganja u osnovnu infrastrukturu, ova kuća u Međi već poseduje uslove potrebne za svakodnevni život. Kako je naveo vlasnik, nekretnina ima:

struju,

vodu,

gas,

kupatilo.

Upravo činjenica da objekat već ima uveden gas i kupatilo predstavlja značajnu prednost u odnosu na slične ponude, jer budućem vlasniku može smanjiti troškove dodatnog uređenja i renoviranja.

Foto: Facebook Printscreen

Plac od 30 ari pruža brojne mogućnosti

Posebnu vrednost ove nekretnine predstavlja zemljište koje dolazi uz kuću. Objekat se nalazi na velikom placu površine čak 30 ari, što budućem vlasniku ostavlja brojne mogućnosti za korišćenje prostora.

Tolika površina pogodna je za one koji žele da se bave poljoprivredom, zasade voćnjak, urede prostranu baštu ili naprave pomoćne objekte namenjene uzgoju domaćih životinja. Prostor pruža dovoljno mogućnosti za miran život u pravom seoskom okruženju.

Mir i priroda Banata, a ipak blizu Zrenjanina

Selo Međa smešteno je u srednjem Banatu i poznato je po ravničarskom predelu i kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu. Iako pruža mir i tišinu daleko od gradske gužve, nije potpuno izolovano.

Od Zrenjanina je udaljeno oko 45 kilometara, što omogućava relativno jednostavan dolazak do gradskih sadržaja, zdravstvenih ustanova i prodavnica, dok istovremeno nudi spokoj koji mnogi kupci danas traže.

Zbog povoljne cene i velikog placa, ova kuća predstavlja interesantnu opciju za sve koji traže funkcionalno i pristupačno seosko domaćinstvo.