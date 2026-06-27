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Međutim, kako su se granice potpuno otvorile, a život se vratio u normalu, mnogi su se zapitali da li je balon pukao. Tržište nekretnina u Srbiji uveliko prolazi kroz fazu ozbiljne stabilizacije i diferencijacije, a situacija na terenu pokazuje da pravila igre više nisu ista za sve lokacije.

Dok su pojedini vlasnici koji su precenili svoje nekretnine sada prinuđeni da drastično spuštaju cene kako bi uopšte privukli kupce, na najekskluzivnijim mikro-lokacijama vlada potpuno drugačija atmosfera. Veštački napumpane cene iz perioda izolacije počele su da se krune tamo gde nema adekvatne infrastrukture i sadržaja.

Sa druge strane, investitori i agenti za nekretnine potvrđuju da premium lokacije u blizini velikih gradova ne samo da drže stare cene, već na njima kvadrat nastavlja umereno da raste. Kupci su postali znatno probirljiviji, a logika "daj šta daš, samo da pobegnem iz grada" zamenjena je strogom računicom o isplativosti i komforu.

Foto: Facebook, Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Fruška gora ostaje zlatni standard: Ovde cene nikada ne padaju

Fruška gora je već godinama apsolutni šampion i prva lokacija u Srbiji na kojoj je reč "pad cene" potpuna nepoznanica. Zbog blizine Novog Sada i Beograda, razvijenog vinskog turizma i nestvarnih prirodnih lepota, ova planina je postala statusni simbol srpske elite i uspešnih IT stručnjaka.

Atraktivna mesta poput Popovice, Čardaka, Vrdnika i Starih Ledinaca drže astronomske cifre, gde se luksuzne, kompletno opremljene vikendice sa bazenima i panoramskim pogledom prodaju po cenama od 150.000 pa sve do preko 250.000 evra.

Stabilnost cena na Fruškoj gori garantuje i činjenica da su slobodni placevi na dobrim lokacijama postali prava retkost, što automatski podiže vrednost postojećih objekata. Čak i skromnije, starije vikendice u Sremskim Karlovcima ili Irigu koje zahtevaju kompletno renoviranje retko se mogu naći ispod 15.000 do 20.000 evra, dok one na boljim pozicijama dosežu nivoe luksuznih stanova.

Foto: Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima- Prodaja i kupovina, Facebook Printscreeen

Kosmaj i Avala i dalje papreni

Pored vojvođanskog bisera, lokacije koje se nalaze na manje od sat vremena vožnje od centra Beograda i dalje uspešno odolevaju bilo kakvom pojeftinjenju. Kosmaj i Avala su tokom pandemije doživeli pravi građevinski bum, a taj trend se zadržao jer se rad od kuće u mnogim kompanijama trajno ustalio.

Ljudi sa dubljim džepom masovno zamenjuju beogradski asfalt životom u prirodi, pa su nekadašnje klasične vikend-zone u okolini Sopota i Mladenovca prerasle u luksuzna zatvorena naselja sa obezbeđenjem i održavanjem. Na Avali i Kosmaju cene placeva i modernih brvnara tipa "A-frame" ostaju na vrhuncu, a prosek za pristojnu, odmah useljivu vikend-kuću sa uređenim dvorištem kreće se oko 100.000 do 130.000 evra. Sličan bum beleži i Grocka, koja je nekada važila za zaboravljenu periferiju sa skromnim vikendicama, a danas je postala elitno naselje gde se placevi sa pogledom na Dunav plaćaju suvim zlatom, dok cene novogradnje i kuća idu drastično nagore.

Foto: RINA

Gde je balon pukao: Lokacije na kojima cene brutalno padaju

Potpuno suprotno od elitnih zona, unutrašnjost Srbije i mesta bez adekvatne turističke i komunalne infrastrukture doživljavaju bolno otrežnjenje. Vlasnici nekretnina u zabačenim selima centralne i južne Srbije, koji su tokom korone tražili i do 30.000 evra za polunapuštene i ruinirane kuće, sada su se suočili sa surovom realnošću.

Potražnja za vikendicama koje su udaljene više od dva sata vožnje od Beograda ili Novog Sada opala je za više od 50 odsto, što je automatski povuklo i cene naniže. Pad cena najizraženiji je u delovima istočne Srbije, pojedinim selima oko Niša, Leskovca, kao i u zabačenim delovima Homoljskih planina i podnožju manje popularnih planinskih centara.

Kupci više nisu spremni da ulažu ogroman novac u objekte do kojih vodi neasfaltiran put, gde struja često nestaje pri prvom jačem pljusku, a prva prodavnica ili ambulanta su kilometrima daleko. U ovim krajevima, nekretnine koje su nekada oglašavane po nerealnim cenama sada mesecima stoje u oglasima bez ijednog poziva zainteresovanih kupaca.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Kuće do najviše 20.000 eura

Vikendice za bambadava: Gde su trenutno najjeftinije nekretnine u Srbiji?

Za sve one koji i dalje maštaju o svom kutku u prirodi, a raspolažu skromnim budžetom, dobra vest je da u Srbiji i dalje mogu da se kupe vikendice za "tepsiju ribe". Najjeftinije kuće za odmor i seoska imanja trenutno se mogu naći u rubnim delovima Banata i Bačke, tačnije u okolini Zrenjanina, Kikinde i Sombora. U ovim ravničarskim predelima, manja imanja i starije vikendice sa prostranim placem i voćnjakom mogu se pazariti za svega 10.000 do 15.000 evra.

Takođe, veoma povoljne nekretnine mogu se pronaći u pojedinim opštinama centralne Srbije, poput okoline Knića, Rekovca ili Paraćina. Naravno, niska cena sa sobom nosi i određene kompromise – u većini slučajeva reč je o objektima koji zahtevaju ozbiljna ulaganja u renoviranje, zamenu krova ili uvođenje modernih instalacija. Ipak, za ljude koji žele mir, bavljenje pčelarstvom ili sopstvenu organsku baštu, ove lokacije pružaju priliku za kupovinu krova nad glavom po ceni koja je višestruko niža od jednog kvadrata u centru Beograda.

Foto: Instagram printscreen/Jadarpress Loznica

Dunavski i rečni raj: Magija Bele Crkve i toka reke Drine

Posebna kategorija na domaćem tržištu koja beleži stabilnu i veliku tražnju jesu vikendice na obalama reka i jezera. Vikendice uz Dunav (pogotovo u okolini Slankamena, Surduka i Beške) kao i na obali Drine u blizini Loznice i Ljubovije, drže visoke pozicije. Ljudi su shvatili da posedovanje kuće na samoj obali vode donosi neprocenjiv mir, ali i odličnu priliku za profit kroz izdavanje tokom letnje sezone ribolovcima i ljubiteljima nautičkog turizma.

Bela Crkva sa svojim čuvenim krupno-šljunkovitim jezerima takođe doživljava stabilizaciju na visokom nivou, jer predstavlja savršenu letnju alternativu za porodice sa decom. Cene na ovim lokacijama direktno diktira udaljenost od same vode – dok objekti u prvom redu do reke ili jezera drže paprene cifre od po 70.000 do 90.000 evra, samo nekoliko ulica dalje, u unutrašnjosti naselja, slična vikendica se može kupiti za upola manje novca.

Na šta obratiti pažnju u novoj eri nekretnina?

Tržište je u 2026. godini konačno postalo zrelo, a preduzetnici i građani koji planiraju kupovinu vikendice moraju da vode računa o detaljima koje su u vreme korone svesno ignorisali. Prva i najvažnija stavka jeste čista i uredna dokumentacija, odnosno provera da li je objekat uknjižen i legalizovan, jer su banke postale znatno rigoroznije pri odobravanju kredita za kućice van gradskih zona. Takođe, troškovi održavanja, poreza i uvođenja stabilnog optičkog interneta postali su eliminacioni faktor za sve one koji planiraju da iz vikendice obavljaju svakodnevni posao.