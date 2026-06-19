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Kuća koja može biti izgrađena za svega pet dana zvuči kao još jedno ambiciozno obećanje iz sveta građevinarstva koje se često sreće u promotivnim kampanjama.

Međutim, sistem građevinskih blokova od reciklirane plastike, koji je razvila kolumbijska kompanija Conceptos Plásticos, odavno je prevazišao fazu koncepta. Zahvaljujući modularnim elementima koji se jednostavno povezuju, odbačena plastika dobija novu namenu i postaje materijal za izgradnju kuća, skloništa, učionica i drugih objekata.

U tome leži ključna razlika. Iako se u pojedinim medijima ova tehnologija predstavlja kao građevinski trend za 2026. godinu, dostupni podaci pokazuju da ona postoji znatno duže. Ne radi se o novom izumu, već o građevinskom rešenju koje danas ponovo privlači pažnju zbog rastućih troškova stanovanja, problema sa plastičnim otpadom i potrebe za efikasnijom gradnjom.

Nije novitet iz 2026. godine

Kompanija Conceptos Plásticos navodi da je osnovana još 2010. godine u Kolumbiji sa idejom da pokaže kako plastični otpad može postati vredan resurs. Danas svoje poslovanje zasniva na proizvodnji održivih i izdržljivih građevinskih materijala od reciklirane plastike, namenjenih izgradnji stambenih objekata i drugih građevinskih sistema.

Zbog toga fokus nije na tome da su se plastične cigle pojavile tek sada, već na činjenici da se koncept modularne gradnje, koji je nekada bio posmatran kao neuobičajen, danas sve češće prepoznaje kao praktično rešenje za bržu i povoljniju izgradnju.

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Kako funkcioniše sistem plastičnih cigala

Osnovu sistema čini prikupljena plastika koja se obrađuje i pretvara u blokove i druge građevinske komponente. U projektu koji je UNICEF realizovao u Obali Slonovače korišćena je plastika bez sadržaja PVC-a. Prema navodima organizacije, materijal je jednostavan za montažu, izdržljiv, vodootporan, pruža dobru izolaciju i projektovan je tako da izdrži jake udare vetra.

Umesto tradicionalnog zidanja, proces više podseća na sklapanje velikog sistema međusobno povezanih blokova. Upravo zahvaljujući tom principu moguće je značajno ubrzati izgradnju i smanjiti potrebu za velikim brojem radnika, naročito u područjima gde su transport građevinskog materijala i korišćenje teške mehanizacije skupi ili otežani.

Zašto baš rok od 5 dana

Prema zvaničnim informacijama UNICEF-a, četvoro ljudi može da izgradi porodičnu kuću za samo pet dana, čak i bez prethodnog iskustva u građevinskim radovima. Takva mogućnost posebno je važna za zajednice kojima je brz pristup bezbednom smeštaju od presudnog značaja.

To znači da brzina gradnje postaje jedna od ključnih prednosti sistema. Manji stambeni objekti, skloništa ili učionice mogu biti završeni u kratkom roku, uz manju potrebu za specijalizovanom radnom snagom i uz znatno manje ometanja u odnosu na klasična gradilišta.

Ekološki aspekt projekta

Drugi važan segment ove priče odnosi se na rešavanje problema plastičnog otpada. UNICEF navodi da samo grad Abidžan svakodnevno proizvede više od 280 metričkih tona plastičnog otpada, dok se reciklira tek oko pet procenata.

U Srbiji je ova delatnost pravno regulisana Foto: Shutterstock

Fabrika koju su zajednički podržali UNICEF i Conceptos Plásticos projektovana je sa kapacitetom za preradu 9.600 metričkih tona plastičnog otpada godišnje. Bez takvog sistema, značajan deo tog otpada završio bi na deponijama, u rekama, na ulicama ili u kanalizacionim mrežama, dodatno pogoršavajući probleme sa poplavama i higijenom.

Povoljnije, lakše i brže rešenje

Prema podacima UNICEF-a, ove cigle su približno 40 odsto jeftinije i 20 odsto lakše u poređenju sa konvencionalnim građevinskim materijalima. Manja težina pojednostavljuje transport, dok niži troškovi mogu predstavljati značajnu prednost za porodice, obrazovne ustanove i lokalne samouprave koje raspolažu ograničenim budžetima.

Ipak, činjenica da je rešenje povoljnije ne znači da ga je moguće primeniti svuda bez prepreka. Građevinski propisi, dozvole, standardi zaštite od požara, uslovi osiguranja i lokalni tehnički zahtevi igraju ključnu ulogu u tome da li će ovakvi objekti biti odobreni za gradnju.

Šta bi budući korisnici trebalo da provere

Pre donošenja odluke o izgradnji objekta od plastičnih cigala potrebno je proveriti nekoliko važnih faktora. Pre svega, važno je utvrditi da li sistem zadovoljava lokalne građevinske propise i da li je testiran na otpornost prema požaru, UV zračenju, visokim temperaturama, olujama i dugoročnim opterećenjima u konkretnim klimatskim uslovima.

Pored toga, značajan je i kvalitet života u takvom objektu. Vodootpornost i brza montaža nisu jedini kriterijumi, jer su za udoban boravak neophodni odgovarajuća ventilacija, kvalitetne električne instalacije, zvučna izolacija i adekvatna termička zaštita tokom svih godišnjih doba. Dom mora biti funkcionalan i prijatan za svakodnevni život, a ne samo zanimljiv sa tehnološke strane.

Foto: youtube/ Great Home Ideas

Od skloništa do učionica

Jedan od najubedljivijih pokazatelja uspeha ove tehnologije jeste njena primena u obrazovanju. UNICEF je u saradnji sa kompanijom Conceptos Plásticos realizovao izgradnju učionica od recikliranih plastičnih cigala u Obali Slonovače, gde je nedostatak školskog prostora predstavljao ozbiljan problem.

Prema podacima UNICEF-a, kroz ovaj projekat izgrađene su 262 učionice, reciklirano je približno 1.441 metrička tona plastike, a više od 13.100 dece dobilo je mogućnost školovanja. Time je projekat prerastao okvire eksperimentalnog rešenja i postao primer primene u velikom obimu.

Plastične kuće i izazovi budućnosti

Ovakav pristup nosi značajan potencijal, ali ne predstavlja univerzalno rešenje za problem plastičnog otpada. Reciklirane plastične cigle mogu doprineti pretvaranju otpada u korisnu infrastrukturu, ali same po sebi ne mogu zaustaviti prekomernu proizvodnju plastike.

Najveća vrednost ovog koncepta nije u tome da zameni svaki tradicionalni građevinski materijal, već da posluži kao dodatni alat u određenim situacijama. Ukoliko se pravilno primenjuje, temeljno testira i koristi tamo gde daje najbolje rezultate, može pomoći da deo plastičnog otpada postane koristan resurs za izgradnju objekata koji su ljudima zaista potrebni.