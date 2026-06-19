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Na beogradskom tržištu nekretnina nedavno se pojavila ponuda koja je, odmah po objavljivanju na instagram profilu jedne agencije, privukla veliku pažnju korisnika ove društvene mreže i postala predmet brojnih komentara i interesovanja. Reč je o porodičnoj kući na Zvezdari, u mirnom i prijatnom delu Mirijeva, koja je oglašena po ceni od 319.000 evra. Nekretnina površine 195 kvadratnih metara brzo je postala viralna među onima koji traže savršen balans između prostranog doma, velikog dvorišta i blizine urbanih sadržaja, a izdvaja se po specifičnim dodacima poput saune i velike zidane garaže.

Ova kuća je idealno pozicionirana za miran porodični život, smeštena na izdvojenoj lokaciji koja pruža prelep otvoren pogled ka Višnjici i okolnom zelenilu, dok je istovremeno udaljena svega nekoliko minuta od Bulevara kralja Aleksandra.

Prostrana struktura i sauna

Unutrašnjost kuće od 195 m² osmišljena je tako da zadovolji potrebe višečlane porodice, pružajući maksimalnu funkcionalnost i privatnost za svakog člana. Prema informacijama iz samo oglasa, struktura kuće obuhvata veliki dnevni boravak sa trpezarijom i izdvojenu kuhinju, četiri spavaće sobe, dva kupatila i tri hodnika, ostavu za odlaganje stvari i veliku terasu.

1/5 Vidi galeriju Mislili ste da je 319.000 evra mnogo? Ne prodaje se stan, već 195 kvadrata, 5 ari placa i privatna sauna na korak od Bulevara Foto: printscreen/instagram/kis.realestate

Kao poseban benefit u pogledu luksuza i opuštanja, koji je posebno privukao pažnju kupaca na društvenim mrežama, u kući je izgrađena sauna, koja budućim vlasnicima pruža mogućnost potpunog prepuštanja velnes ritualima u privatnosti svog doma.

Dvorište na 5 ari sa dva prilaza

Nekretninu okružuje prostran i kompletno ograđen plac površine 5.08 ari. Dvorište je uređeno, a plac je funkcionalno podeljen i poseduje dva potpuno odvojena ulaza. Prvi ulaz obezbeđuje direktan pristup velikoj zidanoj garaži i donjem delu dvorišta, dok drugi vodi ka gornjem delu placa, gde je takođe omogućen prostor za parkiranje više vozila, što je izuzetno praktično u situacijama kada imate goste.

U sklopu velike zidane garaže, pored mesta za automobil i dodatnog prostora za odlaganje alata ili sezonskih stvari, smešten je i kotao za grejanje.

Na korak od gradskog jezgra

Iako pozicionirana tako da garantuje mir i beg od saobraćajne buke, kuća je odlično povezana sa ostatkom Beograda. Bulevar kralja Aleksandra, kao jedna od glavnih gradskih kucavica, nalazi se na svega nekoliko minuta vožnje. U neposrednoj blizini nekretnine locirane su osnovne škole, vrtići, supermarketi, stanice gradskog prevoza i svi drugi sadržaji neophodni za funkcionalan i lagodan svakodnevni život.

Ova kuća na Zvezdari, koja je zahvaljujući Instagramu i svojoj ceni brzo dospela u žižu interesovanja javnosti, predstavlja jednu od retkih prilika za kupce koji ne žele da prave kompromise između prostranog dvorišta, privatnosti i urbane lokacije.