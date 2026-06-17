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Ako planirate da uredite dvorište i napravite prostor namenjen odmoru i zabavi, dobra ideja je da krenete od izrade višenamenske drvene konstrukcije. Ona može da posluži kao oslonac za tendu ili nadstrešnicu, ali i kao mesto za postavljanje ljuljaški za najmlađe i odrasle.

Za ovakav projekat najčešći izbor je drvo, dok konačna cena zavisi od odabrane vrste materijala, kao i od dimenzija same konstrukcije.

Rešenje je jednostavno, a istovremeno dekorativno i funkcionalno. Konstrukciju čine tri drvena stuba u prirodnom finišu, postavljena na metalne nosače i dodatno učvršćena betonskom podlogom. Za veću stabilnost i dug vek trajanja preporučuje se ugradnja stubova u metalne ankere, dok delove koji dolaze u kontakt sa zemljom treba zaštititi bitumenskim premazom.

Prvi i drugi stub razdvojeni su oko dva i po metra, dok je razmak između drugog i trećeg približno četiri metra. Postavljeni su pod pravim uglom i povezani gredama na vrhu, koje dodatno učvršćuju čitavu konstrukciju.

Foto: Julie Konstantinidi / Alamy / Profimedia

Jedna od greda predviđena je za dečiju ljuljašku izrađenu od obrađene drvene daske, dok je na drugoj smeštena viseća boho fotelja za odrasle. Na taj način dobijate kutak koji istovremeno pruža prostor za igru, odmor i uživanje na otvorenom.

Više detalja o samoj izradi možete pogledati u videu u nastavku teksta: