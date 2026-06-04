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Liza je svoju kuhinju iz sedamdesetih godina prošlog veka, koja je bila tamna i zastarela, pretvorila u svetao i prijatan prostor uz malo alata i mnogo kreativnosti. Tamna kuhinja iz sedamdesetih pretvorena je u svetao boho prostor za malo para, a ovakvo renoviranje je pogodno i za iznajmljeni stan.

Prvi korak bio je da preko radnih ploča i zida postavi samolepljive folije - imitaciju javora za ploče i imitaciju belih "metro" pločica za zid.

Za jedan vikend, uz pažljivo čišćenje i strpljivo lepljenje, kuhinja je dobila potpuno novu osnovu. Zatim je zamenila sitne srebrne ručkice zlatnim, kupljenim na Amazonu, što je odmah unelo toplinu i boho ton.

Najveća transformacija dogodila se kada je dodala lučne otvore na otvorene police. Time je postigla efekat potpuno novih elemenata, a sve je urađeno tako da se lako može skinuti i vratiti u prvobitno stanje, što je važno za iznajmljeni stan.