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Nekretnine do 70.000 evra danas nemaju istu vrednost u svim delovima Srbije. Dok se u Beogradu za taj iznos najčešće mogu pronaći manji stanovi na obodu grada, u drugim sredinama za isti budžet moguće je kupiti renoviran dvosoban stan, apartman u turističkom mestu ili čak kuću sa prostranim placem.

Beograd podrazumeva manju kvadraturu

Pre nekoliko godina budžet od 70.000 evra u velikom delu Beograda bio je dovoljan za pristojan dvosoban stan. Danas se za isti novac u mnogim naseljima uglavnom mogu pronaći manji stanovi, objekti na udaljenijim lokacijama ili nekretnine koje još nemaju potpuno rešenu pravnu dokumentaciju.

Jedan od aktuelnih oglasa nudi stan od svega 29 kvadrata u Zemun Polju za 65.000 evra. Nekretnina se nalazi u blizini Instituta za kukuruz, poseduje malo dvorište i parking mesto, ali upravo površina stana najbolje oslikava promene koje su se dogodile na tržištu poslednjih godina.

Sličan primer može se pronaći i u Malom Mokrom Lugu, gde se stan od približno 35 kvadrata prodaje za oko 66.500 evra. Reč je o nekretnini u završnoj fazi izgradnje, sa etažnim grejanjem i parkingom za stanare. U Jajincima se za nešto više od 61.000 evra prodaje stan od 31 kvadrata, dok se u Kneževcu jednosoban stan od 28 kvadrata nudi za oko 59.000 evra.

Na Miljakovcu 3 stan od 36 kvadrata trenutno košta oko 64.000 evra, ali objekat još nije legalizovan. U Kaluđerici se za približno 66.500 evra prodaje dvosoban stan od 38 kvadrata, uz napomenu da je kupovina moguća isključivo gotovinom.

Ovakvi oglasi danas jasno pokazuju kako izgleda donji cenovni segment beogradskog tržišta. Kupci koji žele da ostanu ispod granice od 70.000 evra najčešće moraju da biraju između manje kvadrature, udaljenije lokacije, starije gradnje ili dodatnih ulaganja nakon kupovine.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da su naselja koja su nekada važila za pristupačnija danas znatno skuplja nego pre pandemije. U pojedinim delovima Kaluđerice, Zemun Polja i Malog Mokrog Luga cena kvadrata prelazi 2.000 evra, što je nekada bilo karakteristično za znatno atraktivnije delove grada.

Na rast cena poslednjih godina uticali su skuplji građevinski materijali, povećani troškovi rada, razvoj infrastrukture, ali i konstantno velika tražnja za manjim stanovima, koji se najbrže prodaju.

Gde isti budžet donosi više prostora

Razlike postaju još uočljivije kada se pogledaju oglasi iz drugih gradova Srbije. U Leskovcu se renoviran dvosoban stan od 54 kvadrata trenutno prodaje za oko 57.800 evra. U Nišu je moguće pronaći noviji dvosoban stan od gotovo 40 kvadrata u zgradi sa liftom i podnim grejanjem za manje od 70.000 evra.

Na Srebrnom jezeru apartman od približno 36 kvadrata košta nešto više od 41.000 evra, dok se u Jagodini za manje od 60.000 evra nude stanovi u kompleksima sa bazenom i zajedničkim sadržajima za stanare. Na Zlatiboru se za oko 62.000 evra prodaju apartmani sa spa centrom i zatvorenim bazenom, sadržajima koji su u Beogradu uglavnom rezervisani za znatno skuplje stambene projekte.

Za iznos koji u prestonici često omogućava kupovinu garsonjere ili manjeg jednoiposobnog stana, u drugim delovima Srbije moguće je pronaći prostraniju nekretninu, noviju gradnju ili dodatne sadržaje koji se u Beogradu smatraju luksuzom.

Upravo zbog toga poslednjih godina raste interesovanje za manje gradove i turističke centre. Kupci sve češće ne upoređuju samo cenu kvadrata, već i ono što za isti novac dobijaju, više prostora, parking mesto, dvorište, bazen, noviju gradnju ili mirniji način života.

Posebno je primetan rast interesovanja za turističke destinacije poput Zlatibora i Srebrnog jezera, gde mnogi kupci osim rešavanja stambenog pitanja vide i priliku za dodatnu zaradu kroz izdavanje apartmana.

Razlike u ponudi

U Požarevcu se kuća od 80 kvadrata prodaje za oko 40.000 evra. U okolini Jagodine kuća površine oko 80 kvadrata sa placem od 21 ar košta svega 24.000 evra. To praktično znači da za cenu manje garsonjere u pojedinim beogradskim naseljima kupac može da dobije kuću sa velikim dvorištem, pomoćnim objektima i znatno više prostora.

U Somboru se za oko 30.000 evra može pronaći kuća sa velikim dvorištem i pomoćnim objektima, dok se u okolini Kovina kuća sa skoro 15 ari placa prodaje za manje od 16.000 evra. U okolini Kragujevca vikendica od gotovo 90 kvadrata na placu od osam ari nudi se za oko 45.000 evra, što je manje od cene garsonjere u pojedinim delovima Beograda.

Razlike u kupovnoj moći danas su vidljivije nego ikada. Dok se u Beogradu za manje od 70.000 evra uglavnom kupuju stanovi površine između 28 i 35 kvadrata na periferiji, u drugim krajevima Srbije za isti novac moguće je pronaći renoviran dvosoban stan, apartman u turističkom centru ili kuću sa velikim placem.

Kupci više ne porede samo cenu nekretnine. Sve češće upoređuju broj kvadrata, parking mesta, dvorišta, bazene, troškove života i ukupni kvalitet svakodnevice koji mogu da ostvare za isti budžet u različitim delovima zemlje.

Zbog toga nekretnine do 70.000 evra u Srbiji danas nisu samo pitanje cene kvadrata, već i pitanje toga gde kupci mogu da pronađu najbolji odnos između prostora, kvaliteta života i uloženog novca.