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Grad Beograd stavio je na javni uvid Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela prostora istočno od Spoljne magistralne tangente (SMT), koji se nalazi na teritoriji gradskih opština Zvezdara i Palilula. Predloženim izmenama predviđeno je formiranje nove stambeno-poslovne zone u Mirijevu.

Izmene obuhvataju delove blokova 7 i 8 u okviru katastarske opštine Mirijevo, na površini od 1,14 hektara.

Prema planskoj dokumentaciji, cilj izmena jeste stvaranje uslova za razvoj površina namenjenih mešovitim gradskim centrima u zoni niske spratnosti, uz planiranu saobraćajnicu SMT, koja je svrstana među saobraćajnice prvog reda.

Na ovoj lokaciji planirana je izgradnja objekata mešovite namene, pri čemu će 80 odsto kapaciteta biti namenjeno stanovanju, a 20 odsto poslovnim sadržajima. U prizemljima svih budućih objekata predviđeni su obavezni komercijalni sadržaji.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina (BRGP) planiranih objekata iznosi 23.578 kvadratnih metara. Procene pokazuju da će u budućem kompleksu moći da živi oko 510 stanovnika, dok je planirano otvaranje približno 94 radna mesta.

Naručilac izrade plana je fizičko lice, dok je za izradu planskog dokumenta zadužen Urbanistički centar.

Javni uvid u dokumentaciju biće otvoren do 17. jula.

Biznis Kurir/eKapija

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