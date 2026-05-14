Somborska kompanija Sinagoga doo saopštila je da je započela je izgradnju ritejl parka pod nazivom "Iris retail park", koji će se nalaziti na adresi Staparski put 128 u Somboru.

Novi komercijalni kompleks obuhvataće površinu od 13.500 kvadratnih metara. Prema projektu, objekat će objediniti prodajne prostore domaćih i međunarodnih robnih marki, pešačke i zelene površine, kao i parking prostor namenjen posetiocima.

Investitor navodi da je cilj projekta proširenje maloprodajne ponude za stanovnike Sombora i okolnih mesta. Realizacija ove investicije otvoriće i nova radna mesta u ovom gradu, navedeno je u saopštenju kompanije.

Sinagoga doo Sombor je porodična kompanija osnovana 1991. godine, čija je primarna delatnost trgovina na veliko i malo prehrambenom robom i kućnom hemijom.