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Grocka je, kada je u pitanju tržište nekretnina, pretežno bila poznata po vikendicama. Trgovalo se i poljoprivrednim zemljištem i kućama. Međutim, poslednjih godina beleži značajan rast novogradnje.

Veća potražnja povećala je i cene. Danas se novi stanovi prodaju u rasponu od 1.700 do 2.000 evra po kvadratu.

Nekretnine u starim zgradama, koje su se prema podacima sa portala 4zida tokom 2020. godine prodavale u proseku za 830 do 970 evra, danas koštaju duplo više, jer u agencijama za nekretnine kažu da se prodaju u rasponu od 1.500 do 2.000 evra.

Ima i onih sporadičnih slučajeva, kada se, zbog pogleda na Dunav, kvadrat nudi po ceni onog u centralnim beogradskim opštinama.

U agencijama za nekretnine kažu da cena zavisi od mikrolokacije, kvaliteta gradnje i dokumentacije. Najviše cene postižu Leštane i pojedini delovi Kaluđerice, gde je poslednjih godina zabeležena intenzivnija gradnja.

Kauđerica i Leštane imaju najveći potencijal

Vladan Petrović iz agencije “KW Cvetković-Roškov” kaže da je Grocka rastuće tržište nekretnina i da se podjednako dobro prodaju i stanovi i kuće.

Vlasnik agencije “Leverage nekretnine” Čedomir Lukić kaže za 4zida da Leštane privlače kupce zbog novogradnje i dobre saobraćajne povezanosti. Kaluđerica i dalje ostaje prva opcija za veliki broj porodica koje žele da ostanu blizu grada, a da za isti novac dobiju više kvadrata.

Uz ta dva naselja, sve veće je interesovanje i za Vinču i Boleč.

Lukić napominje da najveću dinamiku trenutno ima novogradnja manjih i srednjih stanova od 35 do 70 kvadrata. Investitori prate potražnju i grade ono što može najbrže da se proda.

- Ponuda je dosta raznovrsna i upravo je to jedna od specifičnosti Grocke. Ovde se istovremeno prodaju stanovi u novogradnji, porodične kuće, vikendice, građevinsko zemljište i voćnjaci. Malo koja beogradska opština ima toliko različitih tipova nekretnina na jednom mestu. U poslednje dve-tri godine primetno je povećanje broja manjih stambenih zgrada. Upravo ta raznovrsnost održava tržište aktivnim - kaže Čedomir Lukić.

Ko kupuje nekretnine u Grockoj?

On navodi da su kupci nekretnina u Grockoj uglavnom mlade porodice koje ne mogu ili ne žele da plaćaju cene na Voždovcu, Zvezdari ili Novom Beogradu. Tu su i ljudi koji rade u gradu, ali žele više prostora i dvorište.

U agencijama za nekretnine poslednjih godina primećuju i veći broj kupaca iz dijaspore, kao i investitora koji kupuju zemljište ili kuće za adaptaciju.

Vladan Petrović napominje da kuće kupuju porodice koje žele nekretninu za odmor ili preseljenje. Stanove u Grockoj traže mladi, kupci prvog stana, oni koji žele da investiraju u rastuće tržište i porodice koje su poslovno vezane za lokaciju.

Pogled na Dunav diže cenu i više od 30%

Čedomir Lukić kaže da se kupovina nekretnine u Grockoj može smatrati isplativom investicijom, posebno ako se kupuje kvalitetna nekretnina sa urednom dokumentacijom i na dobroj lokaciji.

Ukazuje da su cene i dalje niže nego u mnogim drugim delovima Beograda i da prostor za rast postoji, posebno u novogradnji na dobrim lokacijama i kod nekretnina uz Dunav.

Napominje da je i tržište vikendica veoma značajno i da poslednjih godina beleži ozbiljan rast.

- Nakon pandemije mnogi kupci počeli su da traže nekretnine van centra grada, sa placem, zelenilom i pogledom. U odnosu na period od pre pet godina, cene vikendica su porasle između 40 i 70%. Na pojedinim atraktivnim lokacijama i više.

Danas prosečna uređena vikendica košta između 70.000 i 130.000 evra, dok objekte sa većim placem i pogledom na Dunav kupci plaćaju i više od 200.000 evra.

- Pogled na Dunav definitivno podiže cenu. U praksi govorimo o razlici od 15 do 30%, a kod retkih lokacija čak i više - kaže vlasnik agencije “Leverage nekretnine”.

Vladan Petrović iz agencije “KW Cvetković-Roškov” dodaje da se trenutno cena kuća za odmor kreće u proseku od 1.200 evra po kvadratu, a da pogled na Dunav diže cenu za dodatnih 300 evra po kvadratu.

Kuće sa "čistim papirima" i do 300.000 evra

Lukić napominje da se tržište u segmentu kuća promenilo u odnosu na period od pre deset godina. Kupci danas mnogo više traže kuću sa placem. Ističe da najveći problem potencijalnim kupcima nisu cene, već dokumentacija. Kuće sa “čistim papirima” prodaju se znatno brže.

U proseku, starije kuće se kreću od 80.000 do 150.000 evra, dok kvalitetnije porodične kuće uglavnom koštaju između 150.000 i 300.000 evra.

- Najveće prednosti Grocke su pristupačnije cene, više prostora, mogućnost kupovine kuće ili placa i blizina prirode. Sa druge strane, kupci najčešće ukazuju na saobraćajne gužve prema gradu, neujednačenu komunalnu infrastrukturu i problem legalizacije pojedinih objekata. Kada razgovaram sa kupcima, najčešće čujem da im se dopada odnos cene i kvaliteta života koji mogu da dobiju u Grockoj - objašnjava Čedomir Lukić.

U agencijama za nekretnine kažu da potencijalne kupce najviše brinu “papiri”, kanalizacija u pojedinim delovima i svakodnevno putovanje do centra Beograda.