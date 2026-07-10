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Mnogi vlasnici stanova smatraju da je za savršeno bele zidove dovoljno kupiti kantu boje i preći valjkom preko površine. Međutim, dugotrajna belina ne zavisi samo od samog krečenja. Ključni su pravilan izbor materijala, kvalitetna priprema podloge i odgovarajuća tehnika rada, jer se u suprotnom već posle nekoliko meseci od krečenja mogu pojaviti mrlje, neujednačeni tragovi ili ljuštenje boje.

Izbor boje presudan za dugotrajne rezultate

Vrsta boje koju odaberete ima veliki uticaj na to koliko će zidovi ostati čisti i beli. Na tržištu su najzastupljenije tri osnovne vrste:

Poludisperzija - najpovoljnija opcija, ali nije periva i ima nešto grublju strukturu. Najčešće se koristi za plafone i prostorije koje nisu izložene čestom prljanju.

- najpovoljnija opcija, ali nije periva i ima nešto grublju strukturu. Najčešće se koristi za plafone i prostorije koje nisu izložene čestom prljanju. Disperzija - predstavlja dobar odnos cene i kvaliteta. Ima finiju strukturu od poludisperzije i može se prati, pa je pogodna za lakše uklanjanje svakodnevnih nečistoća.

- predstavlja dobar odnos cene i kvaliteta. Ima finiju strukturu od poludisperzije i može se prati, pa je pogodna za lakše uklanjanje svakodnevnih nečistoća. Akrilne boje - namenjene su onima koji žele maksimalnu otpornost. U potpunosti su perive, otporne na habanje i svetlost, a odlikuje ih i velika pokrivna moć.

Za kuhinje, hodnike i dečje sobe stručnjaci preporučuju isključivo perive boje klase 1 ili 2 prema standardu EN 13300, jer podnose višekratno čišćenje bez narušavanja teksture ili promene nijanse.

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Da li zidove smemo da brišemo vlažnom krpom?

Način uklanjanja mrlja zavisi od vrste boje kojom su zidovi okrečeni.

Ukoliko je korišćena kvalitetna periva lateks ili akrilna boja, zidove je moguće očistiti vlažnom krpom ili sunđerom uz upotrebu blagog sredstva za čišćenje.

Na tržištu postoje i specijalne tehnologije, poput premaza "Anti-grease", koji su posebno otporni na masnoću i paru u kuhinji, pa omogućavaju uklanjanje tragova hrane bez oštećenja površine.

Sa druge strane, zidovi okrečeni običnom poludisperzijom nisu predviđeni za ovakav način održavanja. Brisanje mokrom krpom najčešće uklanja i sloj boje, ostavljajući vidljive fleke.

Kako postići profesionalan izgled bez neujednačenih tragova

Ni najkvalitetnija boja neće dati dobar rezultat ukoliko se ne primeni odgovarajuća tehnika rada. Među najčešćim greškama koje ostavljaju utisak loše okrečenog zida izdvajaju se:

Preskakanje nanošenja prajmera, koji ujednačava upijanje podloge i sprečava pojavu svetlijih i tamnijih površina.

Nepravilna primena metode "mokro na mokro". Valjak treba da bude ravnomerno natopljen bojom, a potezi povezani dok je premaz još vlažan kako bi se izbegle pruge i vidljivi prelazi.

Nanošenje drugog sloja pre nego što se prvi potpuno osuši. Takav postupak može izazvati loše povezivanje slojeva, pucanje boje ili neujednačen sjaj.

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Koliko koštaju materijal i radovi

Sve počinje kupovinom materijala u specijalizovanim prodavnicama, gde su cene više nego prethodne godine. Prema podacima sa sajtova i iz aktuelnih cenovnika, većina proizvoda potrebnih za molerske radove poskupela je između 15 i 30 odsto, dok su pojedine kategorije zabeležile i veća povećanja.

Prilikom planiranja budžeta treba računati na sledeće troškove:

Materijal: Poludisperzija košta od 0,8 do 1,5 evra po kvadratnom metru, disperzija između 1,5 i 2,5 evra, dok se cena kvalitetnih akrilnih boja kreće od 2,5 do 4 evra po kvadratu. Ekološke boje bez štetnih isparenja mogu koštati i više od 5 evra po kvadratnom metru.

Rad majstora: Osnovno krečenje bez materijala uglavnom košta između 1 i 1,5 evra po kvadratnom metru. Ukoliko su potrebna i dva sloja gletovanja, cena raste na 2,5 do 3,5 evra po kvadratu.

Zaštita prostora: Trošak zaštite podova i nameštaja folijom i kartonom iznosi u proseku oko 1,5 evra po kvadratnom metru podne površine.

Ulaganje u kvalitetniju boju i pažljivu pripremu zidova može dugoročno doneti uštedu, jer pravilno okrečene površine uz minimalno održavanje mogu trajati između pet i deset godina.