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Ipak, dok su lubenice i dinje među najjeftinijim sezonskim namirnicama, maline i pasulj i dalje drže visoku cenu.

Ekipa Kurira obišla je zelenu pijacu u Sremskoj Mitrovici, a najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da se cene na pijacama i dalje značajno razlikuju od grada do grada.

Evo koliko danas koštaju namirnice na pijaci u Sremskoj Mitrovici Lubenica – 50 dinara/kg

Dinja – 50 dinara/kg

Paradajz – 100 dinara/kg

Paprika – 100 dinara/kg

Roga paprika – 150 dinara/kg

Tikvice – 50 dinara/kg

Krompir – 80 dinara/kg

Crni luk – 100 dinara/kg

Stari beli luk – oko 700 dinara za 20 glavica

Šljive – 80 do 100 dinara/kg

Breskve – 100 do 150 dinara/kg

Nektarine – 100 do 150 dinara/kg

Maline – 800 dinara/kg

Jaja – od 12 dinara po komadu Paradajz među proizvodima koji su pojeftinili

Prema najnovijem „Pijačnom barometru“ Republičkog zavoda za statistiku, početkom jula došlo je do pada cena pojedinih sezonskih proizvoda.

Foto: Dijana Šćekić

Među njima je i paradajz, koji je u pojedinim gradovima jeftiniji i do 100 dinara po kilogramu u odnosu na prethodni mesec. Pad cena zabeležen je i kod crnog luka, krompira, paprika i dela sezonskog voća.

Na pijaci u Sremskoj Mitrovici kilogram paradajza trenutno se prodaje za 100 dinara.

Maline i pasulj i dalje među najskupljima

Za razliku od sezonskog povrća, pojedine namirnice i dalje drže visoku cenu.

Kilogram malina na mitrovačkoj pijaci košta 800 dinara, dok podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da se pasulj na pijacama širom Srbije prodaje i za 600 dinara po kilogramu, u zavisnosti od grada i vrste.

Lubenice i dinje najtraženije zbog vrućina

Prodavci kažu da ovih dana kupci najviše traže lubenice, dinje, paradajz i papriku, dok su breskve, nektarine i šljive među najprodavanijim voćem.

Lubenice i dinje, koje koštaju svega 50 dinara po kilogramu, među najpovoljnijim su proizvodima na pijaci.

– Kupci uglavnom prvo pitaju za lubenice i paradajz. Kada vide da su cene niže nego pre nekoliko nedelja, kupuju više nego ranije, kaže jedan od prodavaca.

Velike razlike među gradovima

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da se iste namirnice u različitim delovima Srbije mogu prodavati po znatno različitim cenama.

Kod pojedinih proizvoda razlika iznosi i nekoliko stotina dinara po kilogramu, pa kupci sve češće obilaze više tezgi ili prate cene pre odlaska na pijacu.

Šta nas očekuje narednih nedelja?

Sa pristizanjem novih količina domaćeg voća i povrća očekuje se još bogatija ponuda na pijacama, što bi moglo dodatno da utiče na pad cena pojedinih sezonskih proizvoda.

Ipak, voće poput malina, kao i namirnice čija je ponuda ograničena, među kojima je i pasulj, verovatno će i narednih nedelja ostati među skupljim proizvodima na pijacama širom Srbije.