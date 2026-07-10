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Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,3 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 25.056,0 miliona evra. U odnosu na kraj maja manje su za 362,8 miliona evra.

Prilivi, odlivi i tržišni efekti

Najveći prilivi u devizne rezerve tokom juna ostvareni su po sledećim osnovima:

Intervencije NBS: Neto kupovina deviza u iznosu od 270,0 miliona evra na domaćem deviznom tržištu (s tim da je kupovina od 135,0 miliona evra ugovorena krajem juna, a izvršena/saldirana je u julu).

Obavezna rezerva banaka: Izdvajanja u neto iznosu od 255,1 milion evra.

Ostali prilivi: Upravljanje deviznim rezervama, donacije i drugi osnovi doneli su ukupan neto iznos od 88,4 miliona evra.

Prilivi su bili više nego dovoljni da nadomeste odlive koji su realizovani po osnovu izmirenja deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 411,8 miliona evra.

Na smanjenje deviznih rezervi uticali su neto tržišni efekti koji su bili negativni u iznosu od 474,9 miliona evra, kao posledica kretanja na međunarodnim tržištima – smanjenja cene zlata u američkim dolarima za oko 11,4%, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje američkog dolara u odnosu na evro za 2,2%.

Zlatne rezerve na rekordnom nivou

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju juna iznosile rekordnih 54.565,2 kilograma i imale su vrednost od 6.200,4 miliona evra, što je činilo 20,9% bruto deviznih rezervi.

Tokom juna količina zlata u deviznim rezervama povećana je za 250,9 kilograma, kupovinom 20 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER.

Vrednost zlatnih rezervi je u junu smanjena za 617,7 miliona evra usled delovanja tržišnih faktora (smanjenja cene zlata za 11,4% i jačanja dolara u odnosu na evro za 2,2%).

Posmatrano od početka godine, vrednost zlatnih rezervi je povećana za 4,8 miliona evra, kupovinom 2,1 tone zlata i usled delovanja tržišnih faktora.

Međubankarsko devizno tržište i kurs dinara

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 1.930,9 miliona evra, dok je od početka godine obim trgovine iznosio 5.100,7 miliona evra.

U junu 2026. godine vrednost dinara bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je tokom prvih šest meseci 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,1%.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u junu neto kupila 405,0 miliona evra. Od početka godine, na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je neto prodala 755,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.