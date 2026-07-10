Smanjene devizne rezerve NBS na kraju juna 2026: Iznos od 29,6 milijardi evra i rekordne rezerve zlata
Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,3 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.
Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 25.056,0 miliona evra. U odnosu na kraj maja manje su za 362,8 miliona evra.
Prilivi, odlivi i tržišni efekti
Najveći prilivi u devizne rezerve tokom juna ostvareni su po sledećim osnovima:
Intervencije NBS: Neto kupovina deviza u iznosu od 270,0 miliona evra na domaćem deviznom tržištu (s tim da je kupovina od 135,0 miliona evra ugovorena krajem juna, a izvršena/saldirana je u julu).
Obavezna rezerva banaka: Izdvajanja u neto iznosu od 255,1 milion evra.
Ostali prilivi: Upravljanje deviznim rezervama, donacije i drugi osnovi doneli su ukupan neto iznos od 88,4 miliona evra.
Prilivi su bili više nego dovoljni da nadomeste odlive koji su realizovani po osnovu izmirenja deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 411,8 miliona evra.
Na smanjenje deviznih rezervi uticali su neto tržišni efekti koji su bili negativni u iznosu od 474,9 miliona evra, kao posledica kretanja na međunarodnim tržištima – smanjenja cene zlata u američkim dolarima za oko 11,4%, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje američkog dolara u odnosu na evro za 2,2%.
Zlatne rezerve na rekordnom nivou
Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, su na kraju juna iznosile rekordnih 54.565,2 kilograma i imale su vrednost od 6.200,4 miliona evra, što je činilo 20,9% bruto deviznih rezervi.
Tokom juna količina zlata u deviznim rezervama povećana je za 250,9 kilograma, kupovinom 20 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER.
Vrednost zlatnih rezervi je u junu smanjena za 617,7 miliona evra usled delovanja tržišnih faktora (smanjenja cene zlata za 11,4% i jačanja dolara u odnosu na evro za 2,2%).
Posmatrano od početka godine, vrednost zlatnih rezervi je povećana za 4,8 miliona evra, kupovinom 2,1 tone zlata i usled delovanja tržišnih faktora.
Međubankarsko devizno tržište i kurs dinara
Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 1.930,9 miliona evra, dok je od početka godine obim trgovine iznosio 5.100,7 miliona evra.
U junu 2026. godine vrednost dinara bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je tokom prvih šest meseci 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,1%.
Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u junu neto kupila 405,0 miliona evra. Od početka godine, na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je neto prodala 755,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.
Biznis Kurir