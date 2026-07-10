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Nađa Z. iz Beograda odlučila je da rođendan proslavi u Rimu večnom gradu. Zanimljivo je da je u izbor destinacije na kojoj će obeležiti 28 rođendan uključila I veštačku inteligenciju i otkriva kakve je odgovore dobila. Ona je za Kurir do detalja opisala boravak u Rimu i istakla zbog čega bi prestonicu Italije trebalo bar jednom obići.

- Znala sam da ću rođendan da slavim u inostranstvu pošto sam prethodni, 27 proslavila u Istanbulu. Nisam znala tačno gde, ali je bilo uvek nešto u vezi mora, ali i u vezi sladoleda koji obožavam, a italijanski je nadaleko čuven. Onda sam pitala veštačku inteligenciju u vezi numerologije gde bi bilo najbolje da slavim svoj 28 rođendan. Izbacila mi je nekoliko zemalja između ostalog i Italiju. Razmišljala sam o Veroni, jer mi je bila bliže, ali se ispostavilo da je skuplje da se putuje vozom do Verone nego avionom do Rima. Zbog toga sam odlučila da to bude Rim. I onda sam predložila mojoj sestri odlazak u Rim. Moja sestra je bila zadovoljna izborom. Razmišljala sam čak i o Firenci sestra voli taj deo Italije. Za to putovanje trebalo je više vremena, a Rim je baš blizu sat i po vremena je trajao let od Ciriha. Karta je bila povoljna i zbog toga smo odlučile da idemo u Rim, kako se kaže svi putevi vode u Rim i moje putovanje za rođendan je vodilo u Rim.

1/8 Vidi galeriju Evo zašto Rim treba posetiti bar jednom u životu Foto: Privatna arhiva

Studentkinje, sestre Nađa i Tara fascinirane su Rimom, a nisu prvi put u Italiji. Nađa slobodno vreme između studiranja i posla koristi za putovanja, objašnjava da je ovo putovanje sa sestrom bilo posebno važno.

- Dugo sam razmišljala kako ću da slavim rođendan. Razmišljala sam o sebi i o tome šta sam ostvarila za ovih 28 godina. Sumirala sam ostvareno, ali i precizirala ono što bi trebalo da planiram dalje i sa 28 godina krenem u ostvarivanje tih planova. Moja sestra je veliki fan Italije želja mi je bila da i za nju ovo bude na neki način lepo i specijalno putovanje. Jako sam vezana za sestru, želela sam da i njoj boravak u Rimu ostane u najlepšem sećanju, da to bude putovanje za pamćenje - ističe Nađa I dodaje:

- Iskreno mi smo 2023. bile u Milanu. Svideo mi se Milano, ali nije imao onaj italijanski duh koji imaju Rim i južna italija. Rim nije moguće uporediti sa Milanom, razlikuju se ti gradovi po duhu, po ljudima, hrani. Toliko je istorijskih znamenitosti u Rimu. Toliko lepog iz prošlosti vidiš, spoj istorije i savremenih građevina, prošlost i sadašnjost. Fascinira ta arhitektura iz prošlosti, putovanje kroz vekove istorije Rima večnog grada.

1/8 Vidi galeriju Znamenitosti Rima koje ostavljaju bez daha Foto: Privatna arhiva

Kakvi su Italijani kakav im je način života i po čemu su posebni

- Ta italijanska kuhinja nebitno da li su slatkiši, da li je punjeno pecivo, pasta ili pica, njoke sladoled sve što smo probale je toliko bilo ukusno, spremljeno besprekorno. Preukusni brusketi, ne znam kad sam jela lepše, toliko jednostavno, a toliko ukusno. Najviše mi se dopala noć uoči rođendana. Bile smo u Trastevere, u restoranu su pustili italijansku muziku i svi gosti su pevali i svi su bili toliko radosni nasmejani prisustvovale smo i zalasku sunca, još sam nostalgična i rado bih se vratila u Rim - navodi sagovornica Kurira.

Italijani vanvremenski kulinari

- Što se kuhinje tiče teško je izdvojiti šta je najbolje pice, paste, preko pince, ili njoke, slatka kuhinja je posebna. Obožavam njihov sladoled Gelato Italiano, Tiramisu, Maricoto, punjeni mali sladak hleb šlagom sa borovnicom, jagodom, čokoladom, punjene corneto kifle sa pistaćima ili kremom od čokolade. Tu su i kaneloni slatki i slani - objašnjava Nađa.

Precizira koliko je nju i sestru koštalo putovanje i boravak u Rimu.

- Iz Ciriha direktan let za Rim nas je koštao do 200 franaka. Do hotela smo putovale vozom karta je 15 evra od aerodroma do centra. Višednevna karta za gradski prevoz je 22 evra, ali mi smo pešačile uglavnom i dnevno pravile oko 30.000 koraka. Prenoćište za dve noći u hotelu sa četiri zvezdice platile smo 350 evra za dve osobe.

1/5 Vidi galeriju Specijaliteti čuvene italijanske kuhinje Foto: Privatna arhiva

Cene zavise od lokala, napominje Nađa.

- Večeru sa brusketima, predjelom glavnim jelom, desertom i pićem platile smo 80 evra. Kafa kapućino je od dva do četiri evra.

Kugla sladoleda je između tri i pet evra, Tiramisu dva i po do 10 evra, zavisi od veličine i popularnosti lokala.

Zbog čega bi prestonicu Italije trebalo bar jednom obići

- Svi putevi vode u Rim i zbog toga svakako treba jednom otići u Rim. Zbog svega što tamo možeš videti i obići to su vekovna zdanja, onda probati italijansku kuhinju, sve to fascinira, blizina mora, kratak put do primorja, tako da se razlikuje od putovanja na druge destinacije. Treba ti najmanje pet dana da obiđeš grad zbog velike gužve mnogo je turista koji borave tamo. Obišle smo Koloseum u Rimu simbol grada i najveći amfiteatar na svetu, Panteon, jednu od najbolje očuvanih građevina iz antičkog Rima, nekada hram svih bogova, a danas crkva i turistička atrakcija. Trastevere, šarmantna istorijska četvrt Rima poznata po uskim ulicama živopisnim trgovima restoranima i autentičnoj atmosferi. Fontana di Trevi je jako posećena, najpoznatija u Rimu po baroknoj arhitekturi i običaju bacanja novčića za sreću, ako ubaciš novčić znači da ćeš da pronađeš svoju veliku ljubav naravno da sam to uradila. Bašta Vila Borkeze, jedan od najlepših i najvećih parkova u Rimu poznat po zelenim površinama, jezeru i muzejima, Španske stepenice, monumentalno stepenište u Rimu koje povezuje trgove Piazza di Spagna i Piazza Trinita dei Monti sa crkvom Trinita dei Monti na vrhu. To je popularno turističko mesto gde umetnici slikaju portrete posetilaca.. Obišle smo Spomenik posvećen Viktoru Emanuelu II koji je 1861 ujedinio Italiju u jednu državu. I na kraju obilaska naravno obavezni šoping - navodi Nađa I otkriva narednu destinaciju:

- Bliži se i moje sledeće putovanje biće to Helsinki i Finska. Radujem se susretu sa drugaricom u tom gradu. Drugarica putuje Evropom kombijem sa dečkom - kaže na kraju Nađa Z. sagovornica Kurira.