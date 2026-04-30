Naivni turista naseo na najstariji trik: Umesto 7 sladoled platio 17 evra, evo kako da izbegnete prevare
Jedan turista u Rimu naseo je na prevaru sa sladoledom, te je na kraju platio račun od 17 evra, što je klasična zamka za neiskusne posetioce, gde ljubazni prodavci i naizgled bezazlena ponuda brzo prerastu u neprijatno iznenađenje.
Porodični odmor u Rimu dobio je gorak ukus nakon što se svakodnevna kupovina sladoleda pretvorila u lekciju koju, kako kažu, mnogi turisti nauče na teži način. Jedan turista na TikToku optužio je poslastičarnicu da ga je prevarila tako što je udvostručila cenu bez upozorenja, a njegova objava brzo je postala viralna.
U videu koji je objavio korisnik "cable2table", objašnjava kako su on, supruga i ćerka svakog dana kupovali đelato i slatkiše u istom lancu. Veći deo putovanja dva mala sladoleda plaćali su oko 7 evra.
Međutim, jednog dana cena za istu porudžbinu bez ikakvog objašnjenja skočila je na skoro 17 evra.
Kada je pitao radnika na kasi o čemu se radi i pokazao izvod iz banke, tvrdi da mu je odgovoreno:" Cene menjamo svaki dan, kao i da ipak mora da plati."
Poziv na bojkot
Frustriran, autor videa pozvao je gledaoce da podele njegovo iskustvo i izbegavaju pomenutu poslastičarnicu. Dodao je da veruje da se isto dešava i drugim turistima, posebno nakon što je na internetu pronašao recenzije sa veoma sličnim pričama. Video je izazvao više hiljada reakcija, a mnogi korisnici TikToka pisali su da im situacija zvuči poznato.
- To je bukvalno najstariji trik na svetu za turistička mesta - napisala je jedna osoba i posavetovala:
- Nikad ne plaćajte karticom, uvek prvo pitajte za cenu i platite gotovinom. Uzmite i račun.
- Rim je prepun turista. Garantujem da mnoge radnje varaju.
- Zakon nalaže da cenovnik sa svim opcijama mora biti istaknut u radnji. Uvek čuvajte račune, a ako ste još u Rimu, pozovite finansijsku policiju Guardia di Finanza na broj 117 i prijavite radnju. Računi su dokaz. Cene se ne menjaju svaki dan - poručuju ljudi.
Turističke zamke u Rimu
Zabrinutost zbog previsokih cena za turiste nije ništa novo u Večnom gradu.
Sajt Rome.info navodi da su "prevare i turističke zamke česte u svakom velikom gradu jer prevaranti imaju veliku publiku", i savetuje da se posetioci unapred informišu o uobičajenim trikovima.
- Ako na trenutak ostavimo romantiku po strani, važno je edukovati se o mogućim turističkim zamkama koje su uobičajene u velikim gradovima, ali i onima specifičnim za sam Rim - navodi se.
Poslastičarnice sa sladoledom posebno se izdvajaju kao mesta gde turisti treba da budu oprezni.
Rome.info savetuje da treba biti sumnjičav prema lokalima koji više pažnje posvećuju upadljivom izgledu nego kvalitetu. Kao znakovi lošeg ili precenjenog sladoleda navode se neprirodno jarke boje i visoke gomile sladoleda izložene da privuku prolaznike.