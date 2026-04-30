Slušaj vest

Jedan turista u Rimu naseo je na prevaru sa sladoledom, te je na kraju platio račun od 17 evra, što je klasična zamka za neiskusne posetioce, gde ljubazni prodavci i naizgled bezazlena ponuda brzo prerastu u neprijatno iznenađenje.

Porodični odmor u Rimu dobio je gorak ukus nakon što se svakodnevna kupovina sladoleda pretvorila u lekciju koju, kako kažu, mnogi turisti nauče na teži način. Jedan turista na TikToku optužio je poslastičarnicu da ga je prevarila tako što je udvostručila cenu bez upozorenja, a njegova objava brzo je postala viralna.

U videu koji je objavio korisnik "cable2table", objašnjava kako su on, supruga i ćerka svakog dana kupovali đelato i slatkiše u istom lancu. Veći deo putovanja dva mala sladoleda plaćali su oko 7 evra.

Međutim, jednog dana cena za istu porudžbinu bez ikakvog objašnjenja skočila je na skoro 17 evra.

Kada je pitao radnika na kasi o čemu se radi i pokazao izvod iz banke, tvrdi da mu je odgovoreno:" Cene menjamo svaki dan, kao i da ipak mora da plati."

Poziv na bojkot

Frustriran, autor videa pozvao je gledaoce da podele njegovo iskustvo i izbegavaju pomenutu poslastičarnicu. Dodao je da veruje da se isto dešava i drugim turistima, posebno nakon što je na internetu pronašao recenzije sa veoma sličnim pričama. Video je izazvao više hiljada reakcija, a mnogi korisnici TikToka pisali su da im situacija zvuči poznato.

- To je bukvalno najstariji trik na svetu za turistička mesta - napisala je jedna osoba i posavetovala:

- Nikad ne plaćajte karticom, uvek prvo pitajte za cenu i platite gotovinom. Uzmite i račun.

- Rim je prepun turista. Garantujem da mnoge radnje varaju.

- Zakon nalaže da cenovnik sa svim opcijama mora biti istaknut u radnji. Uvek čuvajte račune, a ako ste još u Rimu, pozovite finansijsku policiju Guardia di Finanza na broj 117 i prijavite radnju. Računi su dokaz. Cene se ne menjaju svaki dan - poručuju ljudi.

Turističke zamke u Rimu

Zabrinutost zbog previsokih cena za turiste nije ništa novo u Večnom gradu.

Sajt Rome.info navodi da su "prevare i turističke zamke česte u svakom velikom gradu jer prevaranti imaju veliku publiku", i savetuje da se posetioci unapred informišu o uobičajenim trikovima.

- Ako na trenutak ostavimo romantiku po strani, važno je edukovati se o mogućim turističkim zamkama koje su uobičajene u velikim gradovima, ali i onima specifičnim za sam Rim - navodi se.

Poslastičarnice sa sladoledom posebno se izdvajaju kao mesta gde turisti treba da budu oprezni.