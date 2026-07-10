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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja OIE Srbija o stanju industrije obnovljivih izvora energije u Srbiji i unapređenju položaja u skladu sa važećom regulativom.

- Tokom vremena smo imali različite cikluse u razvoju OIE, a u poslednje četiri godine dat je dobar impuls, koji je rezultirao time da danas imamo tri puta više instalisanih OIE kapaciteta nego 2022. godine. Zakonski okvir i regulativu upodobljujemo, evoluirala je i trudimo se da regulatornim okvirom podstaknemo u dovoljnoj meri razvoj OIE, a da on ne ugrozi energetsku infrastrukturu i stabilnost naše mreže. Država sada ima 12 GW zahteva za priključenje na prenosnom sistemu, a šest GW zahteva na distributivnom i neophodno je da se pažljivo vodi računa o modelu razvoja mreže i integraciji obnovljivih izvora energije u prenosni i distrubutivni sistem kako bi se osigurao izbalansiran pristup u skladu sa strateškim interesima države, pre svega energetskom bezbednošću - rekla je ministarka.

Foto: Danilo Mijatović

Đedović Handanović je podsetila da pripreme za RHE Bistrica i Đerdap 3 napreduju.

- Izgradnjom reverzibilnih hidroelektrana osiguraćemo bržu i lakšu integraciju kapaciteta iz OIE, ali dok ta postrojenja ne budu izgrađena, moramo da uzmemo u obzir ono što operateri prenosnih i distributivnih sistema odrede kao potencijalni rizik, što se neminovno reflektuje na naš regulatorni okvir - navela je Đedović Handanović.

Ona je istakla da će resorno ministarstvo aktivnim dijalogom nastaviti saradnju sa industrijom obnovljivih izvora energije.

- U narednom periodu je potrebno da se urade analize sa operaterom prenosnog sistema i sa investitorima u OIE sektoru kako bismo usaglasili pravno razumevanje i primenu u praksi bez izmena postojeće uredbe - zaključila je ministarka

Foto: Danilo Mijatović

Sastanku su uz predstavnike Udruženja OIE prisustvovali predstavnici kompanija Enlight, Masdar Taaleri Generation, Elicio, Alcazar Energy, Fortis Energy, New Energy Solutions.