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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se sa generalnim direktorom TETO Pančeva, Timurom Kiselevim, sa kojim je govorila o predstojećim remontima i planovima rada.

- Sa generalnim direktorom TETO Pančeva, Timurom Kiselevim, o predstojećim remontima i planovima rada - napisala je ministarka na svom instagram profilu.

O projektu

Termoelektrana-toplana (TETO) Pančevo namenjena je za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije na bazi prirodnog gasa. TE-TO Pančevo, snage oko 200 megavata, prva je parno-gasna termoelektrana-toplana u Srbiji koja za rad koristi prirodni gas, ekološki najčistiju vrstu goriva.

Projekat izgradnje TE-TO Pančevo zajednički su realizovali NIS a.d. Novi Sad i Gasprom energoholding preko kompanije Gazprom energoholding Serbia d.o.o, gde NIS a.d. ima učešće od 49 odsto, a JAD Centrenergoholding 51 odsto.

Proizvedena toplotna energija koristi se za potrebe Rafinerije nafte Pančevo (RNP), dok se električna energija se prodaje na tržištu električne energije Srbije.