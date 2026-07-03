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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa ambasadorkom Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji Anke Konrad i delegacijom Nemačke razvojne banke (KfW), koju je predvodio Klaus Miler, direktor banke za Evropu, Aziju i Globalne inicijative. Tema sastanka bila je realizacija tekućih projekata kojima ta finansijska institucija podržava Srbiju u procesu energetske tranzicije.

Ključna tema sastanka bila je nastavak realizacije projekta vetroparka „Kostolac“. Tokom razgovora potvrđena je zajednička opredeljenost svih partnera da se kroz otvoren dijalog i intenzivnu saradnju, a u skladu sa preuzetim obavezama, pronađe održivo rešenje i prevaziđu izazovi koji su doveli do zastoja u realizaciji ovog značajnog energetskog projekta.

Foto: Nenad Kostić

- Svima nama, ali pre svega državi Srbiji je u interesu da se otklone prepreke i da prvi EPS-ov vetropark u decenijama pred nama proizvodi zelenu energiju. Dosadašnja saradnja sa Nemačkom razvojnom bankom i Siemens grupom na drugim projektima predstavlja dobar temelj za dalju saradnju na projektu vetroparka u Kostolcu - poručila je ministarka Đedović Handanović.

- Nemačka ostaje posvećena podršci Srbiji na njenom putu ka ugljeničnoj neutralnosti. Projekat Kostolac, prva državna vetroelektrana u Srbiji, koju podržava nemačka razvojna saradnja preko KfW-a i EU, ključni je deo ovih napora. Ovaj sastanak je ojačao poverenje između svih partnera ka našem zajedničkom cilju – uspešnom sprovođenju ovog projekta i postavljanju temelja za mnoge druge - rekla je ambasadorka Anke Konrad.

Pored ministarke i ambasadorke, sastanku su prisustvovali i Aleksandar Jakovljević, izvršni direktor za investicije "Elektroprivrede Srbije" (EPS) i Petar Šainović, direktor kompanije "Siemens Gamesa Renewable Energy" za Srbiju.