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- Iako su NIS i Mađarski Mol dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo, sve strane gube strpljenje u ovom procesu. Srbija je uradila sve što je do nje, da ne budemo kamen spoticanja, i ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Podsetila je da tokom prethodnih meseci građani nisu osetili kroz šta je država prolazila kako bi obezbedila snabdevenost tržišta.

- I ono što je jako važno za naše građane: nije bilo nikakvih nestašica, bez obzira na sve poteškoće, a podsećam, to traje 18 meseci, što nije nimalo kratak period. Građani nisu osetili, ni kada je rafinerija stala, ni kada nismo imali dotok sirove nafte, ni kada se desio konflikt na Bliskom Istoku pre četiri meseca koji zaista utiče i na dostupnost i sirove nafte i naftnih derivata, ali i na cene, gde smo nastavili da vodimo odgovornu politiku, da zaštitimo sigurnost snabdevanja i da održimo cenovni nivo takav da nadgledamo i da nema naglih povećanja i neočekivanih.

Na kraju, istakla je optimizam u pogledu pregovora mađarske kompanije MOL sa većinskim vlasnicima NIS.

- Tako da, u tom smislu, pratimo situaciju, nastavljamo da radimo veoma posvećeno i odgovorno, a izveštavaćemo, naravno, javnost transparentno kao i do sada, i u narednih 30 dana da damo još jednu šansu da vidimo da li će se pregovori između ruskih vlasnika i mađarskog MOL uspešnije okončati.