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Na sednici su usvonjeni i konsolidovani finansijski izveštaji o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za prošlu godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2026. godinu izabrano je društvo FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Svi članovi Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad i Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad, koji su obavljali ovu funkciju u dosadašnjem mandatnom periodu, ponovo su imenovani na te funkcije.

Biznis Kurir/B92

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