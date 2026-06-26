Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad održala je 18. redovnu sednicu na kojoj je usvojen Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2025.godinu i finansijski izveštaji.
InfoBiz
Održana Skupština NIS-a: Usvojene dve važne odluke za akcionare
Slušaj vest
Na sednici su usvonjeni i konsolidovani finansijski izveštaji o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za prošlu godinu.
Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2026. godinu izabrano je društvo FinExpertiza d.o.o. Beograd.
Svi članovi Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad i Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad, koji su obavljali ovu funkciju u dosadašnjem mandatnom periodu, ponovo su imenovani na te funkcije.
Biznis Kurir/B92
Reaguj
Komentariši