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Godinama su glatki i sjajni zidovi bili simbol modernog i luksuznog enterijera. Međutim, u 2026. godini stvari se menjaju, u prvi plan dolaze mat, reljefni i teksturirani zidovi koji prostoru daju toplinu, dubinu i prirodniji izgled.

Ako uređujete stan ili želite da osvežite prostor, jedan trend posebno privlači pažnju. Umesto potpuno glatkih zidova, sve češće se biraju zidovi sa mikroteksturama, izraženim reljefom i 3D efektom.

Ovaj zaokret nije samo estetski. Nakon sati provedenih ispred savršeno glatkih ekrana telefona i računara, sve više ljudi želi da njihov dom bude topliji, prirodniji i prijatniji za sva čula.

Zašto teksturirani zidovi osvajaju enterijere?

Godinama su sjajni zidovi i glatke pločice bili gotovo nezaobilazni. Reflektovali su svetlost, prostoru davali moderan izgled i stvarali utisak luksuza. Ipak, takav enterijer ponekad može delovati hladno i sterilno. Zato se pažnja sada usmerava ka zidovima koji imaju vidljivu i opipljivu strukturu.

Kamen, beton, sirovi malter, škriljac i druge prirodne teksture sve češće se koriste za uređenje zidova u dnevnim sobama, kuhinjama, hodnicima i kupatilima. Posebno su popularni mikroreljefi i suptilne 3D strukture, koji stvaraju zanimljivu igru svetlosti i senki.

Umorni smo od ekrana, pa želimo zidove koje možemo da osetimo

Jedan od razloga za ovaj trend jeste i promena načina na koji doživljavamo svoj dom. Svakodnevno smo okruženi ekranima, staklom, ravnim površinama i digitalnim sadržajem. Zbog toga enterijer sve više treba da bude suprotnost takvom okruženju, mesto koje deluje smirujuće, prirodno i prijatno.

Foto: Shutterstock

Dom više nije samo prostor koji treba lepo da izgleda. Sve važniju ulogu imaju dodir, tekstura, svetlost i osećaj materijala pod rukom. Reljef kamena, struktura betona ili suptilne šare inspirisane prirodom mogu zidu da daju karakter i toplinu.

Novi luksuz je diskretniji

Promenila se i sama definicija luksuza. Nekada se luksuz u enterijeru povezivao sa sjajem i upečatljivim detaljima. Danas je sve popularniji diskretniji, prirodniji i nenametljiv luksuz.

Veliki mat zidovi sa izraženom teksturom ne reflektuju svetlost poput sjajnih zidova, već je nežno rasipaju. Tako prostor dobija mekšu atmosferu, dok senke dodatno naglašavaju reljef i dubinu.

Osim toga, teksturirani zidovi mogu biti praktičniji za svakodnevni život, jer se na njima sitne nepravilnosti i tragovi manje primećuju nego na potpuno glatkim i sjajnim površinama.

Pločice više nisu samo glatke i sjajne

Savremene tehnologije omogućile su proizvođačima da naprave zidne pločice koje veoma verno imitiraju prirodne materijale. Zato se sve češće mogu videti pločice koje podsećaju na kamen, škriljac, sirovi malter ili ručno obrađene materijale. Neke imaju veoma suptilnu teksturu, dok druge nude izražen 3D efekat.

Upravo je to jedan od glavnih trendova za 2026. godinu: zid koji ne treba samo da gledamo, već i da osetimo. Mat i reljefni zidovi posebno dobro funkcionišu u modernim kupatilima, kuhinjama, hodnicima i dnevnim sobama. Mogu biti glavni dekorativni element prostora, bez potrebe za velikim brojem dodatnih ukrasa.

Kakvi zidovi su u trendu 2026? mat umesto visokog sjaja

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