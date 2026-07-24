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Pukotine na zidovima ne predstavljaju nužno znak da su temelji kuće ili zgrade oštećeni. Tanke pukotine koje se pojavljuju na malteru često nastaju usled prirodnog sušenja materijala, dok one koje se vremenom šire, prolaze kroz zid ili se istovremeno javljaju oko više otvora mogu ukazivati na ozbiljniji problem i zahtevaju detaljniju proveru.

Jedna od najvećih grešaka nije samo zanemarivanje oštećenja, već i njihovo prerano saniranje. Ukoliko se pukotina jednostavno zagletuje pre nego što se utvrdi da li se konstrukcija i dalje pomera, pravi uzrok može ostati skriven. Zbog toga je pre svake popravke potrebno proceniti njen oblik, položaj, dubinu i pratiti da li se tokom vremena menja.

Važno je utvrditi gde se nalaze i kako se menjaju

Uske i stabilne pukotine koje postoje samo u završnom sloju maltera uglavnom predstavljaju manji problem od onih koje prolaze kroz čitavu debljinu zida ili su vidljive i na spoljašnjoj fasadi. Površinska oštećenja mogu biti posledica skupljanja materijala, sušenja maltera ili različitog ponašanja dve spojene podloge.

Iako širina pukotine jeste važan pokazatelj, ona nije jedini kriterijum za procenu. Potrebno je utvrditi da li je oštećenje novijeg datuma, da li se produžava, ponovo pojavljuje nakon sanacije ili ga prate promene na drugim delovima objekta. Ozbiljniji problem može se naslutiti kada pukotina nastavlja da se menja i nije ograničena samo na završni sloj zida.

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Šta može da otkrije njihov položaj

Uske vertikalne pukotine često nastaju na spojevima različitih građevinskih materijala ili usled skupljanja maltera. Dijagonalne pukotine, naročito one koje polaze iz uglova vrata ili prozora, mogu biti povezane sa neravnomernim pomeranjem zida ili same konstrukcije.

Kod zidanih objekata posebnu pažnju treba obratiti na stepenaste pukotine koje prate spojnice između opeke ili blokova. Horizontalna pukotina na podrumskom ili potpornom zidu može ukazivati na bočni pritisak zemlje, vode ili deformaciju zida. Ipak, samo pravac pukotine nije dovoljan za zaključak, jer je potrebno analizirati i njenu dubinu, širinu, mesto nastanka i brzinu kojom se menja.

Kada pukotine mogu ukazivati na problem sa temeljima

Svaki objekat se u određenoj meri prilagođava podlozi na kojoj je izgrađen, ali neravnomerno i naknadno sleganje može izazvati različita oštećenja. Do toga mogu dovesti promene vlažnosti zemljišta, curenje vodovodnih ili kanalizacionih instalacija, ispiranje tla, neujednačena nosivost podloge, nepravilno izvedeni temelji ili dogradnja koja nije adekvatno povezana sa postojećim objektom.

Kada su pukotine posledica pomeranja temelja, često ih prate i drugi simptomi. Vrata i prozori počinju teže da se otvaraju ili zatvaraju, pod dobija nagib, između zida i lajsne pojavljuje se razmak ili se dograđeni deo odvaja od ostatka kuće. Stručna organizacija RICS iznenadnu pukotinu širu od približno tri milimetra navodi kao razlog za ozbiljniju proveru, posebno kada se širi ili je prate promene na vratima, prozorima, podovima i spoljnom zidu. Ta mera je signal za pregled, a ne dokaz da su temelji oštećeni.

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Pukotine oko vrata i prozora

Uglovi vrata i prozora predstavljaju mesta na kojima se naprezanja u konstrukciji najlakše koncentrišu. Jedna kratka površinska pukotina u malteru ne mora da znači da postoji pomeranje objekta. Međutim, dijagonalna pukotina koja se širi, prelazi na fasadu ili se javlja zajedno sa otežanim otvaranjem prozora zahteva stručni pregled.

Posebno treba obratiti pažnju na pukotine koje se pojavljuju oko više otvora, naročito ako imaju isti pravac ili su na jednom kraju šire. U takvim situacijama potrebno je proveriti stanje nadvoja, okolnog zida i moguće pomeranje dela konstrukcije, umesto da se samo zatvori vidljiva pukotina.

Kako pratiti da li se pukotina menja

Najbolje je da se pukotina redovno fotografiše sa iste udaljenosti, uz lenjir ili drugi predmet koji jasno pokazuje njenu širinu, kao i da se zabeleži datum fotografisanja. Korisno je označiti njene krajeve kako bi se lakše uočilo eventualno produžavanje.

Za preciznije praćenje stručnjaci koriste posebne merače koji beleže promene širine i pravca pukotine. Oštećenja koja se šire ne bi trebalo zatvarati pre stručnog pregleda, jer novi sloj gleta može privremeno sakriti dalje pomeranje i otežati utvrđivanje pravog uzroka. U pojedinim slučajevima praćenje traje i nekoliko meseci, pošto na pomeranje tla i objekta utiču smene sušnih i kišnih perioda.

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Kada je potreban pregled građevinskog inženjera

Hitnu stručnu procenu zahtevaju pukotine koje nastaju iznenada i brzo se povećavaju, vidljivo razdvajanje zidova, deformacije poda ili plafona, otpadanje delova fasade, kao i oštećenja na stubovima, gredama i nosećim zidovima. Ukoliko postoji sumnja da je stabilnost objekta ugrožena, prostor ne bi trebalo koristiti dok stručnjak ne izvrši procenu.

U stambenim zgradama potrebno je obavestiti upravnika kada se pukotine pojave na nosećim ili zajedničkim delovima objekta, u hodnicima, na fasadi ili u više stanova istovremeno. Takva oštećenja ne bi trebalo da sanira pojedinačni vlasnik bez odgovarajuće stručne procene.

Sanacija pukotina

Površinske pukotine mogu se otvoriti, očistiti, po potrebi ojačati armirajućim materijalom i potom obraditi odgovarajućom masom za sanaciju. Međutim, ukoliko je uzrok konstruktivne prirode, najpre je neophodno otkloniti problem, bilo da je reč o curenju instalacija, pomeranju tla, preopterećenju konstrukcije ili lošoj vezi između pojedinih delova objekta.

Tek kada se utvrdi da je uzrok uklonjen i da je pomeranje zaustavljeno, može se pristupiti završnoj obradi zida. Dugotrajna sanacija nije moguća ukoliko se ukloni samo vidljiva posledica, a uzrok oštećenja ostane prisutan.