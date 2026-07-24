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Preduzeće Cetin d.o.o. iz Beograda podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje slobodnostojećeg poslovnog objekta telekomunikacionog centra, data centra u Belom Potoku.

Planirani projekat podrazumeva izgradnju objekta spratnosti Po+P+1 u tehnološkom delu i P+2 u administrativnom delu, na parceli površine 7.242 m² u Belom Potoku, u Ulici Kružni put Rakovica, na teritoriji opštine Voždovac u Beogradu.

Parcela broj 2518 KO Beli Potok obuhvaćena je Planom detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj Potoku, između obilaznice i planirane železničke pruge, i nalazi se u okviru komercijalne zone K3.

Prilaz parceli na kojoj je planirana izgradnja data centra predviđen je iz Ulice Nova 5, dok će nakon izgradnje Ulice Nova 1 biti omogućen i pristup sa te saobraćajnice.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina planiranog objekta iznosi 3.986,95 m².

Kompleks će činiti glavni objekat data centra, dve trafostanice, plato namenjen smeštaju dizel-električnih agregata, podzemni rezervoari za skladištenje goriva, hidrantski rezervoar, kao i prateća infrastruktura.

U objektu je planirano osam data sala, dok je predviđen rad šest zaposlenih. Maksimalna angažovana električna snaga objekta iznosi 3,6 MW, a u napomeni se navodi da projekat nije izvor elektromagnetnog zračenja visokih frekvencija.