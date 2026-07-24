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Cena nafte prvi put od maja premašila je 100 dolara po barelu, jer nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku povećava strahovanja da bi globalno snabdevanje moglo biti dodatno ugroženo.

Brent, globalni referentni standard, u četvrtak je skočio više od šest odsto i nakratko dostigao 100,14 dolara po barelu, dok je američki WTI porastao gotovo pet odsto. Poskupljenje je usledilo nakon napada jemenskih Huta na saudijske tankere u Crvenom moru, čime je ugrožen jedan od važnih pravaca za izvoz nafte.

Saudijska Arabija je deo izvoza preusmeravala preko Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb kako bi izbegla Ormuski moreuz, ali je sada i ta ruta pod pritiskom. Prema procenama analitičara, tim pravcem prolazilo je oko četiri do pet miliona barela nafte dnevno.

Problem za tržište nije samo jedan napad, već činjenica da su ugrožene ključne tačke kroz koje se odvija transport energenata. Dok je ranije tržište uspevalo da pronađe alternativne pravce, sada su mogućnosti sve ograničenije.

Stručnjaci upozoravaju da je sukob ušao u opasniju fazu. Helima Kroft iz RBC Kapital Markets-a ocenila je da bi nova eskalacija mogla da promeni dosadašnje očekivanje investitora da će tržište uvek pronaći način da nadoknadi poremećaje u snabdevanju.

Dodatni problem predstavljaju i troškovi transporta. Brodari su već suočeni sa visokim ratnim premijama osiguranja, a postoji rizik da pojedini brodovi više neće moći da dobiju osiguranje ukoliko budu prolazili kroz rizične zone ili budu primorani da plaćaju sporne takse povezane sa Iranom.

Brent je ovog meseca poskupeo oko 27 dolara po barelu, odnosno više od 33 odsto. Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla dodatno da pogura cene, što bi povećalo pritisak na inflaciju i troškove goriva širom sveta, piše CNN.

Energetsko tržište dodatno opterećuju i problemi sa ruskim rafinerijama i izvoznim kapacitetima nakon napada ukrajinskih dronova, zbog čega je Moskva ograničila izvoz dizela. To predstavlja dodatni udar na globalno tržište goriva, koje se već suočava sa neizvesnošću zbog krize na Bliskom istoku.