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To što je Google u proleće 2026. godine konačno zabio prvu lopatu u zemlju Gornje Austrije - i to nakon što je zemljište stajalo netaknuto skoro 18 godina – nije tek tamo neki lokalni građevinski projekat. To je jasan znak da tehnološkim gigantima očajnički treba prostor za procesiranje AI podataka.

U svetu tehnologije, podaci su nova nafta, ali data centri su rafinerije. Bez njih, veštačka inteligencija je samo pametan kod na papiru.

Šta je to "Data Centar" (i zašto ikome to treba)?

Skoro sve što danas radimo na telefonu ili kompjuteru - gledanje videa na YouTube-u, listanje Instagrama, kucanje pitanja u ChatGPT-u, slanje mejlova ili čuvanje slika "na Cloudu" - zapravo se ne dešava unutar našeg telefona. Naš telefon je samo ekran.

Sve te operacije "žive" u gigantskim halama prepunim hiljada i hiljada moćnih kompjutera koji rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini. To su data centri (ili serverske farme).

Pošto Austrija (i cela Evropa) koristi sve više interneta, a pogotovo od kada je eksplodirala veštačka inteligencija (AI) koja zahteva brutalno jaku kompjutersku snagu, Google je morao da napravi svoju prvu ovakvu "fabriku podataka" u Austriji.

Gde odlazi tolika struja? (Problem zvan "Fen za kosu")

Kada tvoj telefon radi nešto teško (recimo, igraš igricu), primetićeš da se ugreje. Zamisli sada stotine hiljada takvih procesora koji rade pod punim gasom u jednoj hali.

Ti serveri troše struju na dva načina:

Da bi uopšte radili: Proždiru struju da bi procesirali podatke.

Da se ne bi istopili (Hlađenje): Ovo je ključni deo. Ti kompjuteri stvaraju toliko ekstremnu toplotu da bi se bez masivnih klima-uređaja i sistema za hlađenje vodom bukvalno pregrejali i ugasili za nekoliko minuta.

Plastično poređenje: Jedan ovakav data centar troši struju kao da si upalio stotine hiljada fenova za kosu na najjače i ostavio ih da rade godinama bez prestanka. Zato mediji pišu da će trošiti 3 TWh struje – to je količina energije koja je do juče bila nezamisliva za samo jedan jedini objekat.

Foto: Shutterstock

Kronstorf kao ogledni primer: Zašto baš tu?

Kada se bira lokacija za data centar koji će trošiti mnogo struje, na mapi sveta traži se specifičan "recept". Kronstorf se nalazi na savršenom mestu između Beča i Salcburga, u blizini hidroelektrana na reci Ens i tik uz industrijsko čvorište u Lincu.

To za region Gornje Austrije znači sledeće: Da bi se ovaj gigant "napojio", državna mreža mora masivno da ojača dalekovode. Ta nova, stabilnija mreža ostaje Austriji i privlačiće druge investitore. Evropske kompanije i banke, zbog strogih zakona o privatnosti (GDPR), zakonski radije biraju da njihovi podaci "leže" unutar granica EU ili same Austrije, a ne u Americi. Google im sada to daje na kućnom pragu.

Globalna mapa: Gde kuca "srce" interneta?

Google širom sveta upravlja sa više od 50 ovakvih hiper-skalabilnih (Hyperscale) postrojenja. Ako pogledamo mapu, jasno se vidi strategija:

Zlatna Evropska Četvorka (FLAP): Najveća koncentracija data centara u Evropi tradicionalno je u Frankfurtu, Londonu, Amsterdamu i Parizu. Međutim, te lokacije su postale prenatrpane. Zato giganti sada beže u hladnije krajeve ili regione sa lakim pristupom zelenoj energiji. Google ima masivne centre u Hamini (Finska) - gde servere hlade ledenom morskom vodom, Irskoj (Dablin), Danskoj i sada u Austriji.

Šta data centar donosi regionu?

Iz ugla regionalne ekonomije i lokalnih vlasti (u ovom slučaju Gornje Austrije), dolazak tehnološkog giganta je strateški uspeh iz nekoliko razloga:

Google-ov ulazak na lokaciju od 70 hektara u Kronstorfu donosi investiciju koja se meri stotinama miliona evra. Iako sam operativni data centar direktno zapošljava relativno mali broj visoko-kvalifikovanih stručnjaka (oko 100 inženjera, tehničara i bezbednjaka), indirektni ekonomski efekat je ogroman. Tokom faze izgradnje angažuju se hiljade lokalnih građevinskih radnika, mašinskih inženjera i dobavljača opreme, što direktno puni lokalne budžete kroz poreze.

Razvoj kritične infrastrukture

Da bi privukla Google, država nadograđuje energetsku i telekomunikacionu mrežu. Austrijski operater prenosnog sistema (Austrian Power Grid) ulaže u stabilnost mreže celog regiona oko Linca. Ova infrastruktura ostaje u vlasništvu države i podiže konkurentnost i atraktivnost regiona za druge industrijske investitore (poput čeličane Voestalpine).

B2B ekosistem i "Cloud" suverenitet

Za austrijski biznis sektor (od banaka u Beču do industrije u Lincu), lokalni Google data centar drastično smanjuje latenciju (kašnjenje u prenosu podataka). Biznisi dobijaju ultra-brz pristup Google Cloud platformi. Takođe, zbog strogih regulativa EU o privatnosti i suverenitetu podataka (GDPR), mnoge finansijske i državne institucije zakonski moraju da čuvaju podatke unutar granica države ili u strogo definisanim zonama. Lokalni data centar rešava ovaj regulatorni problem.

Bitka za evropsko tržište data centara je agresivna, skupa i trenutno prolazi kroz istorijsku prekretnicu. Procenjuje se da će se kapacitet data centara u Evropi više nego udvostručiti i premašiti 50 GW do 2030. godine, a investicije u izgradnju novih pogona dostići astronomskih 176 milijardi evra.