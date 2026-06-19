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Kompanija za suverenu veštačku inteligenciju i sajber odbranu namenjenu vladama i kritičnoj infrastrukturi Dream danas je objavila novu investicionu rundu u iznosu od 260 miliona dolara, čime je vrednost kompanije dostigla tri milijarde dolara samo tri godine nakon osnivanja.

Kako je navedeno u saopštenju kompanije Dream grupe, rundu finansiranja zajednički su predvodili Bicycle Capital i Group 11, uz učešće fondova Antler, Bain Capital Ventures, Tru Arrow Partners i drugih globalnih investitora.

Kompanija Dream je od početka komercijalnog poslovanja krajem 2024. godine obezbedila ugovore ukupne vrednosti od gotovo 300 miliona dolara. Novi kapital ubrzaće implementaciju Dream platformi za suverenu veštačku inteligenciju i nacionalnu sajber odbranu širom Evrope, Bliskog istoka, Azije i Amerika.

Kako navode u saopštenju, veštačka inteligencija postaje sledeća ključna infrastruktura, a ipak većina vlada ne kontroliše AI sisteme od kojih sve više zavise - oslanjaju se na modele koje razvijaju strane kompanije, na infrastrukturu koju ne poseduju i na tehnologiju koja može biti ograničena, prekinuta ili povučena.

Istovremeno, podaci kojima raspolažu vlade ostaju fragmentisani između ministarstava, agencija i sistema kritične infrastrukture.

Kako AI postaje centralni faktor nacionalne bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i javnih usluga, vlade se suočavaju sa fundamentalnim izborom: da zavise od sistema koje ne kontrolišu ili da izgrade kapacitete koje u potpunosti poseduju. Dream je osnovan upravo da ukloni tu dilemu.

- Zemlja je stvarala carstva. Industrija je stvarala nacije. Veštačka inteligencija stvoriće sledeće supersile - izjavio je suosnivač i izvršni direktor Dream Šalev Hulio.

Kako je naveo, svaka država poseduje podatke, a malo njih može da ih zaštiti.

- Još manje može da ih iskoristi. Suverena veštačka inteligencija je ključ. Dream smo izgradili kako bismo pomogli vladama da zaštite svoje informacije, pretvore ih u znanje i to znanje pretvore u nacionalne kapacitete. Budućnost jedne države nikada ne bi smela da zavisi od tehnologije koju ne kontroliše - dodao je on.

Predsednik i suosnivač Dream-a i bivši kancelar Austrije Sebastijan Kurc istakao je da ključno pitanje za vlade više nije da li će koristiti veštačku inteligenciju, već da li će je posedovati.

- Države koje žele da kontrolišu svoju budućnost moraju imati sposobnost da upravljaju naprednim AI sistemima pod sopstvenom nadležnošću, na infrastrukturi kojom same upravljaju i u skladu sa sopstvenim interesima. Suverena veštačka inteligencija postaje temeljni sloj nacionalne otpornosti, konkurentnosti i bezbednosti. Zemlje koje razviju i kontrolišu sopstvene AI kapacitete biće u boljoj poziciji da zaštite kritičnu infrastrukturu, unaprede javne usluge, poboljšaju donošenje odluka i zaštite svoje nacionalne interese - naveo je on.

Dream je razvio tri platforme kako bi rešio ovaj izazov, Sphere, koji pomaže vladama i operatorima kritične infrastrukture da se brane od sajber pretnji koje dolaze od država.

Platforma kombinuje sajber-obaveštajne podatke, upravljanje izloženošću rizicima, analizu puteva napada, tehnologiju digitalnog blizanca (digital twin) i detekciju i odgovor zasnovane na AI-u u jedinstven sistem nacionalne sajber odbrane.

Zatim platformu Hero - AI istraživač bezbednosti koji otkriva ranjivosti, identifikuje puteve napada i razmišlja poput protivnika brzinom mašine kako bi sprečio najsofisticiranije sajber pretnje.

Hero kontinuirano testira otpornost odbrane i pomaže vladama da identifikuju slabosti pre nego što ih pronađu napadači.

Sledi platofrma Atlas za suverenu veštačku inteligenciju.

Ona omogućava vladama da povežu fragmentisane nacionalne podatke, pretvore informacije u strukturisano znanje, implementiraju AI agente i modele za specifične misije i generišu korisne uvide u potpuno bezbednim okruženjima pod kontrolom države.

Zajedno, ove platforme omogućavaju vladama da zaštite, razumeju i koriste jednu od svojih najvažnijih strateških prednosti: informacije.

- Vlade širom sveta sve više traže bezbedne i suverene načine za primenu veštačke inteligencije - rekao je suosnivač i upravljajući partner fonda Bicycle Capital Šu Njata.

Osnivački partner fonda Group 11 Dovi Frensis istakao je da je fond podržao Dream još u fazi početnog finansiranja i predvodili ili suvodili gotovo svaku investicionu rundu od tada.