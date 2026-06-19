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Kompanija Coca-Cola HBC Srbija osvojila je prestižno priznanje “VRH poslodavac” među mladima u Srbiji, na osnovu istraživanja Talent X, koje sprovode Infostud sajtovi za zapošljavanje. Istovremeno, kompanija je treću godinu zaredom proglašena i za “Najatraktivnijeg poslodavca među pripadnicima Generacije Z”. Talent X predstavlja najveću analizu percepcije brenda poslodavca na domaćem tržištu rada, u kojoj je ove godine učestvovalo više od 11 hiljada ispitanika.

Cilj ove sveobuhvatne godišnje analize tržišta rada, jeste razumevanje faktora koji čine jednog poslodavca atraktivnim. Među kriterijumima za ocenjivanje našli su se elementi poput etičnog i pravičnog liderstva, otvorene komunikacije, psihološke sigurnosti, jasno definisanih odgovornosti, fleksibilnih modela rada i prilika za profesionalni razvoj zaposlenih. Upravo u ovim oblastima, Coca-Cola HBC Srbija je u kategoriji VRH poslodavac drugi put zaredom prepoznata kao lider po meri novih generacija, što predstavlja potvrdu kontinuiranih ulaganja u razvoj ljudi i stvaranje modernog, inkluzivnog i podsticajnog radnog okruženja.

Foto: Andjic/Andjic

„Priznanje koje dolazi od mladih i pripadnika Generacije Z za nas ima posebnu težinu i predstavlja najvažniju potvrdu da je naša strategija u timu ljudi i kultura dugoročno uspešna i orijentisana na budućnost. U svetu biznisa koji se brzo menja, naš imperativ je da kreiramo okruženje u kojem se svaki pojedinac oseća viđenim i gde mladi talenti mogu nesmetano da uče, rastu i otključaju svoj puni potencijal. Zato kontinuirano ulažemo u unapređenje iskustva zaposlenih, od fleksibilnih modela rada i programa profesionalnog razvoja, do stvaranja modernih radnih prostora. U tom kontekstu, tokom ove godine deo kancelarijskih funkcija preselićemo u novi prostor u najsavremenijem poslovnom disktriktu u Beogradu, kao još jedan korak u unapređenju radnog okruženja i razvoju strategije privlačenja, razvoja i zadržavanja talenata. Ponosni smo što dolazeće generacije u našoj kompaniji prepoznaju ne samo stabilnog partnera za početak karijere, već i kulturu koja vrednuje njihovu autentičnost, inkluzivnost i svežu perspektivu koju donose u naš tim“, izjavila je Jovana Ivanović, direktorkaodeljenja Ljudi i kulturau kompaniji Coca-Cola HBC Srbija.

Foto: Andjic/Andjic

Sa preko hiljadu zaposlenih u Srbiji, Coca-Cola HBC Srbija svoju poziciju jednog od najpoželjnijih poslodavaca gradi kroz kontinuirana ulaganja u razvoj ljudi i stvaranje prilika za nove generacije talenata. Kompanija je prepoznata po snažnoj kulturi učenja i razvojnim programima koji zaposlenima omogućavaju da unapređuju znanja i grade karijere u okviru međunarodnog sistema.

Istovremeno, posebna pažnja posvećena je privlačenju i razvoju mladih talenata na početku karijere, kroz programe kao što su Coke Summership, jedan od najpoznatijih programa stručne prakse u zemlji, koji upravo prima novu generaciju polaznika, kao i Leadership Trainee program namenjen razvoju budućih lidera.

Posvećenost osnaživanju mladih kompanija potvrđuje i kroz program Coca-Cola Podrška mladima, koji je tokom deset godina postojanja, osnažio više od 14.000 mladih širom Srbije, u sticanju znanja i veština koje im pomažu da sigurnije započnu i razvijaju svoje karijere.