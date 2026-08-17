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Azerbejdžan pretvara nar, voće sa kulturnom istorijom dugom 2.000 godina, u globalni brend, sa 48,2 miliona evra izvoza i više od 200 uzgajanih sorti, čime ulazi u direktnu konkurenciju sa Iranom, Turskom i Španijom.

Oko 23.000 hektara voćnjaka sada snabdeva svežim voćem, sokom, koncentratom, vinom i uljem od semenki 26 zemalja, od država Persijskog zaliva do tržišta širom Azije. To stavlja Azerbejdžan rame uz rame sa etabliranim izvoznicima kao što su Iran, Turska i Španija, koji na veliko prodaju nar.

"Za Azerbejdžan, nar je sastavni deo kulturne baštine naše nacije, sa istorijom dugom skoro 2.000 godina, koja simbolizuje izobilje, prosperitet i blagostanje", rekao je za Euronews Farhad Garašov, predsednik Udruženja proizvođača i izvoznika nara Azerbejdžana.

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Azerbejdžanski proizvođači ukazuju na kombinaciju autohtonih sorti, fitosanitarne standarde usklađene sa Evropskom unijom i blizinu evropskih i zalivskih tržišta kao svoje glavne prednosti. Uzgaja se više od 200 sorti, uglavnom koncentrisanih u Kur-Araz niziji i okrugu Gojčaj.

Međunarodno najpoznatija je "Gulojsa", cenjena zbog tanke kore, visokog sadržaja soka i slatko-kiselog ukusa. Druge sorte, uključujući "Valas", "Šah nar", "Nazik gabig" i "Bala mursal", nude specifične boje i ukuse koje proizvođači koriste da bi se istakli na policama supermarketa u inostranstvu.

"Ovo bogato nasleđe je jedna od ključnih karakteristika koja izdvaja azerbejdžanski nar na međunarodnim tržištima", rekao je Garašov, čija organizacija predstavlja više od 500 poljoprivrednika i izvoznika.

Duži rok trajanja kao plus za izvoznike

Sveže voće i dalje dominira, ali prerađeni proizvodi, uključujući sok, koncentrat i ulje, pružaju proizvođačima dužu sezonu prodaje.

Hladnjače, prerađivački kapaciteti i logistička infrastruktura sada im omogućavaju da snabdevaju kupce tokom cele godine, a ne samo tokom jesenje berbe.

Foto: RINA

Inostrani kupci i veliki trgovinski lanci zahtevaju strože fitosanitarne standarde, ujednačenu veličinu plodova i međunarodno pakovanje, što su zahtevi koji usmeravaju male poljoprivrednike ka novim finansijskim instrumentima i partnerstvima.

"Poljoprivreda u Azerbejdžanu ušla je u novu fazu razvoja koja se ne fokusira samo na povećanje obima proizvodnje, već i na brendiranje poljoprivrednih proizvoda sa visokom dodatom vrednošću", rekao je za Junuz Anar Džafarov, direktor Agrarnog inovacionog centra pri Ministarstvu poljoprivrede.

Zabrinutost zbog klimatskih promena

Jusif Lazgijev, direktor operacija u kompaniji Az-granata, privatnoj kompaniji za proizvodnju sokova i pića koja poseduje 332 hektara sopstvenih voćnjaka i snabdeva izvozna tržišta koncentratom i flaširanim sokom, rekao je da je ovogodišnji rod značajno smanjen nakon što je hladno i kišovito vreme krajem maja i početkom juna sprečilo drugo od tri sezonska cvetanja drveta nara.

"Drveće nara obično cveta tri puta u sezoni. Ove godine nar u našim voćnjacima je cvetao samo jednom zbog klimatskih promena, što je dovelo do pada produktivnosti i prinosa", rekao je Lazgijev za Junuz. "Kiša je sprala postojeće cvetove."

On je naveo da gubici prinosa iz samo jednog ciklusa cvetanja iznose od 15% do 20%, kao i da oscilacije temperature između dana i noći uzrokuju brže širenje bolesti u voćnjacima. Proizvodnja vina je ove godine pala za 30% do 40% u poređenju sa 2025. godinom.

Garašov je istakao da je industrija prepoznala navodnjavanje "kap po kap", digitalno upravljanje vodom i poboljšanu efikasnost korišćenja vode kao prioritete u odgovoru na više temperature i učestalije suše.

"Klimatske promene, rast temperatura, dugotrajne suše i sve veća nestašica vode postali su glavna briga za sve proizvođače", rekao je on.

Festival nara u Gojčaju, koji se održava svakog oktobra u okrugu Gojčaj, oko 200 kilometara zapadno od Bakua, privlači desetine hiljada posetilaca godišnje i služi i kao kulturna manifestacija i kao poslovni događaj na kome se proizvođači sastaju sa kupcima, predstavljaju nove sorte i ugovaraju izvozne poslove.

Upisan je na Uneskovu (UNESCO) Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva 2024. godine, nakon inicijative koju je predvodila prva potpredsednica Mehriban Alijeva. Organizuje ga Ministarstvo poljoprivrede, a koordinira njegov Agrarni inovacioni centar.

"Ovo Uneskovo priznanje pokazuje izuzetnu kulturnu vrednost nara za azerbejdžanski narod, dok istovremeno dodatno povećava međunarodnu vidljivost brenda 'Proizvedeno u Azerbejdžanu'", zaključio je Garašov.