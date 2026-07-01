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Danas, 1. jula, ističu dve ključne licence američke Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) koje se odnose na Naftnu industriju Srbije (NIS), operativna licenca za rad kompanije, kao i licenca za pregovore o kupovini ruskog udela. Dok poslovni krugovi s pažnjom iščekuju zvaničnu odluku iz Vašingtona, domaći stručnjaci umiruju javnost. Prema njihovim procenama, stabilnost snabdevanja domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima ni u jednom scenariju nije ugrožena, a država i tržišni akteri su u potpunosti spremni za sve potencijalne izazove.

O ovim važnim temama, pregovorima sa mađarskim MOL-om i potencijalnim rešenjima, za Biznis Kurir govorio je stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, koji je izneo optimistične prognoze o daljem razvoju situacije.

Kapor: snabdevanje ostaje stabilno

Kapor ističe da, uprkos složenim geopolitičkim okolnostima na globalnom nivou, ne očekuje uvođenje i sprovođenje punih sankcija koje bi ugrozile rad NIS-a. Prema njegovim rečima, najrealniji scenario u narednom periodu jeste nastavak dosadašnjeg režima kroz novi produžetak licenci, što omogućava nesmetano poslovanje.

- Očekujem nastavak, odnosno ponovno produženje licence - naglašava Kapor.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

On podseća da je domaće tržište već dokazalo izuzetnu otpornost i prilagodljivost u ranijim izazovnim periodima, te da građani i privreda imaju puni razlog za mir kada je reč o količinama goriva na tržištu.

- Mi smo imali dobro snabdevanje i u onom periodu kad smo imali punu implementaciju sankcija. To je krajem prošle godine tako bilo. I igrači na tržištu se relativno lako mogu prilagoditi novonastaloj situaciji - objašnjava Kapor, ocenjujući da je dosadašnji model funkcionisanja pokazao visoku stabilnost.

Spremnost države i strateški kapaciteti kao garant sigurnosti

Jedan od ključnih faktora stabilnosti jeste i blagovremena i odgovorna reakcija države, ali i privatnog sektora kroz povećanje skladišnih kapaciteta. Kapor ističe da država aktivno radi na zaštiti energetskih interesa zemlje, koristeći sve dostupne informacije kako bi preduhitrila eventualne promene na tržištu.

- Država tu treba da igra svoju ulogu. Ona ima više informacija nego privatne kompanije i bilo bi nelogično da ona nema korake koji čekaju da budu implementirani - navodi Kapor.

Foto: Promo

On dodaje da su i same kompanije na tržištu samoinicijativno izgradile dodatna skladišta za naftne derivate upravo zbog ove potencijalne situacije.

- Verujem da i država po tom pitanju radi na nekim skladišnim kapacitetima. Da li sama, da li u dogovoru sa privatnim kompanijama. Tako da ne bi trebalo da bude poremećaj stanja na tržištu - objašnjava Kapor. Njegov konačni zaključak je potpuno ohrabrujući za domaće potrošače:

- Samo snabdevanje u smislu količine derivata koja je potrebna Srbiji mislim da neće biti u problemu.

Jorgić: Što pre dođe do nekog dogovora, to je bolje za Srbiju

Sa druge strane, brokerski stručnjak Branislav Jorgić podseća da je NIS 26. juna, podneo zvanični zahtev OFAC-u za novi produžetak roka, uz obrazloženje da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Odluka američke administracije baziraće se na detaljnoj proceni argumenata koje su dostavili NIS, MOL i Gaspromnjeft.

Jorgić naglašava da kompanija već poseduje određene rezerve nafte i derivata, što pruža dodatnu sigurnost u prelaznom periodu, ali ističe da je dugoročni fokus na uspešnom završetku pregovora o vlasničkoj strukturi.

Foto: Kurir Televizija

- Što pre dođe do nekog dogovora, to je bolje za Srbiju - ističe Jorgić, ukazujući na važnost pronalaženja trajnih rešenja.

Ova situacija, prema njegovom mišljenju, predstavlja i izuzetnu razvojnu šansu za Srbiju da kroz jasnu državnu strategiju dugoročno osnaži svoj energetski sektor i okrene se domaćim izvorima.

- Akademska zajednica i stručnjaci trebalo bi da naprave dugoročni razvoj energetskog sektora, kako bismo povećali proizvodnju energije iz domaćih izvora i smanjili zavisnost od uvoznih energenata. Moramo da počnemo danas da bismo za desetak godina imali veću energetsku nezavisnost - zaključuje Jorgić, ocenjujući da takav projekat mora biti postavljen kao čvrsta državna strategija.

Dok se iščekuju konačne formalne potvrde iz Vašingtona, jasne poruke stručnjaka i visok nivo pripremljenosti državnih i privatnih skladišnih kapaciteta garantuju da će se kontinuitet i sigurnost u snabdevanju energentima u Srbiji nastaviti potpuno neometano.