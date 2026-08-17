Slušaj vest

Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, osim u Srbiji, jer tamo nemaju dovoljne količine dok su kod nas skladišta gasa "napunjena do čepa" i sada ih punimo u Mađarskoj, izjavio je danas generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.

- Nemojte da brinete za energente u Srbiji. Nalazimo se u zelenoj zoni. Likvidnost i "Srbijagasa" i "Elektroprivrede Srbije" su na više nego dobrom nivou i neće biti povećanja cena za stanovništvo - rekao je on za TV Pink.

Istakao je da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi i da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će prema njegovim rečima, biti urađeno.

Govoreći o cenama gasa na svetskom tržištu, rekao je da one već rastu.

- Azija počinje ponovo da kupuje, oni se takmiče u LNG-u (tečni prirodni gas). Postoji manjak za koji tvrdim da se nije slučajno kreirao u Evropi. Kada rastu cene profitiraju trgovci, koji su kupovinu ugovorili tamo gde je proizvodnja. To je najbolje objasnio Tramp. On, šta god kaže da su uradili, kaže‚ dobro smo zaradili - rekao je Bajatović.

Biznis Kurir/Pink

Ne propustiteInfoBiz"Nešto naslućujem, zato nisam bio veliki optimista" Vučić o produženju američkih licenci za NIS, odgovorio i Bajatoviću: Da li ćemo dati sve od sebe? Naravno
Aleksandar Vučić
InfoBizBajatović: Verujem da će OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u, nećemo povećavati cenu gasa za domaćinstva
Dušan Bajatović
InfoBizBajatović: Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen na još tri meseca, uskoro i do kraja godine
Dušan Bajatović
InfoBizTreći sastanak za mesec dana: Razgovori Bajatovića i Milera u jeku pregovora o NIS-u
gasprom.jpg