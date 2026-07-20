Slušaj vest

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će američki OFAC produžiti obe licence, NIS-u za nastavak poslovanja i kompaniji MOL za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o preuzimanju ruskog udela u NIS-u za još mesec dana.

- Ako ste videli zvanične izjave predsednika Aleksandra Vučića, mi smo navodno prijateljski upozoreni od strane Amerikanaca da neće biti produžena nijedna licenca, ali mislim da će biti produžene obe - rekao je Bajatović.

Gostujući na RTS-u, rekao je da se približavamo ''kraju strpljenja'' kada je reč o rešavanju pitanja NIS-a i upozorio da će država morati da reaguje ukoliko ne bude postignut dogovor.

- Mi moramo nešto da preduzmemo ili će iza toga morati da uslede neki drugi koraci države, ali to nikom ne treba. Ni državi ne treba da se gubi poverenje, ne treba to ni onima koji su zainteresovani za tržište Srbije, ni ulagačima. Takva poruka nam ne treba - rekao je Bajatović.

Bez poskupljenja za domaćinstva

Govoreći o uticaju svetskih kretanja na Srbiju, direktor "Srbijagasa“ ističe da se cena ruskog gasa i dalje formira po naftnoj formuli i da bi eventualno povećanje moglo da bude do 10 odsto, ukoliko cena nafte ne pređe 100 dolara po barelu.

- Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu ovoga ugovora s Rusima - poručio je Bajatović.

Dodaje da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima.

Nastavak gasifikacije

Bajatović je rekao da se nastavlja izgradnja gasne infrastrukture, uključujući gasovod prema Rumuniji i projekat gasne elektrane kod Niša u saradnji sa Azerbejdžanom.

Kada je reč o priključcima za građane, naveo je da interesovanje značajno premašuje kapacitete.

- Prošle godine ugradili smo preko 30.000 priključaka. U ovom trenutku tri hiljade je u izradi, 30.000 je na čekanju, a još oko 18.000 zahteva očekuje realizaciju - rekao je Bajatović.

Kaže da nedostatak radne snage i administrativne procedure u lokalnim samoupravama usporavaju proces priključenja.

"Banatski Dvor" popunjen 93 odsto

Prema njegovim rečima, Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu.

- Banatski Dvor je danas na 482 miliona metara kubnih, što je 93 odsto popunjenosti naših komercijalnih kapaciteta. Rusi su nam ustupili deo svojih kapaciteta - rekao je Bajatović.

Naveo je da se skladište u Mađarskoj i dalje puni tempom od milion do 1,2 miliona kubnih metara dnevno i da će, ukoliko finansijske mogućnosti dozvole, "Srbijagas" nastaviti da povećava rezerve.

Srbija nije ugrožena u snabdevanju

Bajatović kaže da Srbija može da nabavlja gas iz više pravaca, iz Azerbejdžana, Grčke, Turske i preko Severnog mora, ali da su te količine značajno skuplje od ruskog gasa.

- Nismo ugroženi sa količinama, nismo ugroženi sa kapacitetima, ali ćemo se truditi da cena gasa u Srbiji ostane konkurentna - naglasio je.

Povodom najavljenih američkih taksi, ocenio je da Srbija neće imati problema u snabdevanju.

- Srbija neće biti ugrožena u snabdevanju ruskim gasom najmanje do 1. januara 2028. godine - rekao je Bajatović.

Proširenje "Banatskog Dvora" i nove investicije

Govoreći o proširenju skladišta "Banatski Dvor", Bajatović je naveo da radovi kasne zbog sankcija, ali da se projekat nastavlja.

- Od 12 dodatnih bušotina šest smo izbušili. Kupili smo nove kompresore, a ovih dana počinjemo građevinske radove na novoj proizvodnoj liniji - naveo je direktor "Srbijagasa“.

Dodaje da će posle završetka radova skladište moći da isporučuje do 12 miliona kubnih metara gasa dnevno, što bi, kako je rekao, omogućilo da Srbija u vanrednim okolnostima duže vreme obezbeđuje sopstveno snabdevanje.