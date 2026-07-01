Mađarska naftna kompanija MOL dobila je danas odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula.
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I MOL dobio dodatnih mesec dana da kupi NIS: OFAC produžio licencu mađarskoj kompaniji do 31. jula
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- MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država OFAK da nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula - piše u dokumentu objaveljnom na Budimpeštanskoj berzi.
Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila je sinoć operativnu licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije za još 30 dana, do 31. jula.
Prethodni rok za obe licence bio je 1. jul.
Biznis Kurir/Telegraf
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