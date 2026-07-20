Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska radova na izgradnji mosta preko Velike Morave, osvrnuo se i na pitanje budućnosti licenci za Naftnu industriju Srbije (NIS), nakon što je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izrazio očekivanje da će američki OFAC produžiti obe licence za još mesec dana.

Odgovarajući na pitanje novinara o Bajatovićevom optimizmu, Vučić je rekao:

- Kakve to veze ima sa Bajatovićem, i kako on to može da zna. Ja nešto naslućujem, zato nisam bio veliki optimista. Znao sam da će to vrlo teško ići, ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i našoj državi. Nisam optimista, a da li ćemo dati sve od sebe da uradimo, naravno - rekao je on.

Podsetimo, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će američki OFAC produžiti obe licence, NIS-u za nastavak poslovanja i kompaniji MOL za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, za još mesec dana.

- Ako ste videli zvanične izjave predsednika Aleksandra Vučića, mi smo navodno prijateljski upozoreni od strane Amerikanaca da neće biti produžena nijedna licenca, ali mislim da će biti produžene obe - rekao je Bajatović.