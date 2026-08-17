Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukoliko stvari na putovanju pođu po zlu, važno je da znate da vas pravila Evropske unije štite od neplaniranih troškova.

Bilo da putujete unutar EU ili van njenih granica, u slučaju gubitka prtljaga ili kašnjenja prevoza imate jasno definisana prava i mogućnost odštete.

To sve možete da imate u vidu u ovim situacijama:

propustili ste povezani let, let je bio prebukiran ili vam je uskraćeno ukrcavanje

voz je otkazan ili kasni

autobus ili međugradski autobus je krenuo ranije prtljag je izgubljen tokom putovanja ili ste se povredili na moru.

U većini slučajeva, međutim, postoji standardna procedura koju treba slediti ako želite da podnesete zahtev zbog kašnjenja, otkazivanja putovanja ili problema sa prtljagom:

Foto: AP

Obratite se kompaniji od koje ste kupili kartu, koristeći njihov obrazac za pritužbe.

Ako ne dobijete odgovor u roku od mesec dana od železničke kompanije, dva meseca od avio-kompanije ili brodskog prevoznika, odnosno tri meseca od autobuske kompanije, ili ako niste zadovoljni odgovorom, možete podneti pritužbu nadležnom nacionalnom organu u zemlji u kojoj je problem nastao.

Za pomoć i savet u vezi sa problemima koji se tiču prava putnika uvek možete da se obratite svom lokalnom Evropskom centru za zaštitu potrošača.

Ako i dalje imate problema sa svojim zahtevom, možete pokušati da rešite spor vansudskim putem - odnosno preko tela za alternativno rešavanje sporova. Ovaj oblik rešavanja sporova dostupan je samo stanovnicima EU.

Ako ste osoba sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, imate pravo da putujete avionom, vozom, autobusom ili brodom kao i svi drugi putnici, kao i pravo na besplatnu pomoć na terminalima i u prevoznim sredstvima. Prava putnika se proširuju

Evropska unija je u julu 2026. godine usvojila izmenjena pravila o pravima avio-putnika, prvu veliku reformu ovih mera u poslednjih 20 godina. Izmenjena pravila učiniće putovanje avionom jednostavnijim i pravednijim za putnike.

Ona uključuju:

decu mlađu od 12 godina koja će moći da sede na zasebnom sedištu, pored odrasle osobe u pratnji, bez dodatne naknade;

jasnije informacije o dozvoljenom prtljagu i eventualnim naknadama pre rezervacije;

jasnije informacije o dozvoljenom prtljagu i eventualnim naknadama pre rezervacije; brže i jednostavnije procedure za podnošenje zahteva za naknadu štete ili povraćaj novca;

bolju podršku i preusmeravanje putnika kada su letovi otkazani ili značajno kasne;bolju zaštitu putnika na povezanim putovanjima;

veća prava putnika sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, uključujući bolju zaštitu opreme za kretanje.

Nova pravila trebalo bi da stupe na snagu narednog leta.