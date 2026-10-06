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Za sve veći broj ljudi koji rade na daljinu, izbor zemlje u kojoj će živeti ne zavisi samo od lepote destinacije, već i od troškova, infrastrukture, bezbednosti i mogućnosti za legalan boravak.

Novo rangiranje pokazalo je koje evropske zemlje nude najbolje uslove za digitalne nomade. LEI register, globalna baza podataka, analizirao je 40 zemalja i 19 različitih kriterijuma, uključujući cene kirije i namirnica, brzinu interneta, broj coworking prostora, bezbednost i pravila za dobijanje viza.

U obzir su uzeti i poznavanje engleskog jezika, zdravstvena zaštita i broj lokalnih događaja. Na prvom mestu našla se Estonija.

Najbolje evropske zemlje za digitalne nomade

Estonija je zauzela prvo mesto na listi, zahvaljujući kombinaciji relativno pristupačnih troškova života, infrastrukture i uslova za digitalne nomade.

Prosečna mesečna kirija za jednosoban stan u centru estonskog grada iznosi 573 evra, dok se troškovi namirnica procenjuju na oko 247,80 evra mesečno. Zemlja ima dobre brzine interneta, najvišu ocenu bezbednosti među analiziranim državama, dok viza za digitalne nomade važi godinu dana i košta 85 evra.

Na drugom mestu je Island. Iako je među najskupljim destinacijama na listi, sa prosečnom mesečnom kirijom od 2.098 evra i troškovima namirnica od 541,62 evra, zemlja je dobro ocenjena u više kategorija.

Island ima najbrži internet među analiziranim zemljama, najveći broj coworking prostora i veliki broj dostupnih Airbnb smeštaja. Takođe je ocenjen kao veoma bezbedan i ima veliki broj događaja.

Portugal je treći na listi. Ova zemlja već dugo privlači digitalne nomade, između ostalog zbog brzog interneta, visokog nivoa poznavanja engleskog jezika i dostupnosti viza.

Viza za digitalne nomade koja važi godinu dana košta 80 evra, dok prosečna kirija za stan u centru grada iznosi 919 evra mesečno. Iako su troškovi stanovanja veći nego u nekim drugim zemljama sa liste, Portugal ima infrastrukturu koja je dobro prilagođena radu na daljinu.

Crna Gora je na četvrtom mestu, a jedan od razloga je veoma niska cena vize. Ona iznosi 26 evra, dok period važenja može biti do 730 dana, što je najduži period među zemljama obuhvaćenim istraživanjem.

Prosečna kirija iznosi 576 evra, a mesečni troškovi namirnica oko 211,22 evra. Crna Gora je slabije ocenjena kada je reč o zdravstvenoj zaštiti, ali ima drugi najveći broj Airbnb smeštaja na listi, što je čini zanimljivom opcijom za digitalne nomade sa ograničenijim budžetom.

Peto mesto zauzela je Hrvatska, koja nudi drugi najduži period važenja vize – 540 dana.

Hrvatska je takođe treća po oceni bezbednosti i četvrta po dostupnosti Airbnb smeštaja po glavi stanovnika. Prosečna kirija za stan u centru grada iznosi 663 evra, dok se mesečni troškovi namirnica procenjuju na 232,46 evra.

Poznavanje engleskog jezika je na visokom nivou, a zemlja nudi i veliki broj događaja. S druge strane, brzina interneta je slabija i najniža je među zemljama u prvih pet.

Prvih deset na listi kompletiraju Slovenija, Češka, Španija, Litvanija i Rumunija. Svaka od ovih zemalja ima svoje prednosti i mane, što zavisi od toga šta digitalni nomad traži.

Koje zemlje su na dnu liste?

Na drugom kraju rangiranja nalazi se pet zemalja koje, prema rezultatima istraživanja, nude manje povoljne uslove za digitalne nomade.

Na poslednjem mestu je Irska. Iako je četvrta po poznavanju engleskog jezika i dobro je ocenjena kada je reč o događajima i coworking prostorima, skupe kirije, slabije ocene bezbednosti i zdravstvene zaštite utiču na njen plasman.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Irska nema vizu za digitalne nomade, što otežava mogućnost da radnici na daljinu tu zemlju izaberu kao svoju bazu.

Švajcarska je zauzela pretposlednje mesto. Ni ona nema vizu za digitalne nomade, dok su troškovi za nabavku namirnica veliki, a prosečna kirija iznosi 1.785 evra. S druge strane, zemlja ima brz internet, visok nivo bezbednosti i veliki broj coworking prostora.

Slede Belorusija i Bosna i Hercegovina. Obe zemlje su znatno povoljnije od Švajcarske kada je reč o troškovima, ali nijedna ne nudi vizu za digitalne nomade.

Belorusija je posebno loše ocenjena kada je reč o brzini interneta i dostupnosti coworking prostora. Bosna i Hercegovina ima relativno niske troškove, ali se prema istraživanju nalazi među zemljama sa slabijom infrastrukturom.

Među poslednjih pet našla se i Francuska. Iako je godinama među najposećenijim turističkim zemljama sveta, prema ovom istraživanju nije među najpogodnijim evropskim destinacijama za digitalne nomade.

Francuska ima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i dobre brzine interneta, ali ne nudi vizu namenjenu digitalnim nomadima. Uz to, poznavanje engleskog jezika ocenjeno je kao relativno nisko, dok je indeks bezbednosti najlošiji među zemljama obuhvaćenim istraživanjem.