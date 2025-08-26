Slušaj vest

Pojavom digitalizacije pojavila se nova vrsta radnika koji ne samo da ne moraju da napuste kuću, već imaju slobodu da otputuju na more ili planinu, ali tako da ih to ne ometa u radu. Oni su tzv. digitalni nomadi.

Koliko su popularni, ali i koje poslove bi mogla da zameni veštačka inteligencija, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Milan Bosnić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i Vladan Nenadić, IT stručnjak.

Nenadić: Nomadi traže iste uslove od firme kao ljudi koji dolaze u kancelariju

Nenadić je na samom početku ukazao na prednosti koje digitalni nomadi uživaju odabirom ovakvog načina rada.

Foto: Kurir Televizija

- Omogućava veliku fleksibilnost, niste vezani za posao u smislu da morate da budete na jednom mestu. Možete da otputujete bilo gde, a da imate internet, što se tiče Srbije, to je skoro sve pokriveno.

Istako je i zanimljivu činjenicu, a to je da digitalni nomadi bez obzira što ne posećuju kancelariju i istoj količini kao sve ostale kolege, i dalje očekuju da imaju iste benefite i povlastice.

- Traže sve ono što imaju zaposleni koji dolaze na posao. Vi kad sedite kod kuće imate jedan trošak, a kada putujete drugi trošak. Međutim, imate pravo izbora da li ćete raditi u kompaniji ili ne.

Bosnić: Ovakav način rada buknuo je posle COVID-a

Bosnić kaže da je sve veći broj ljudi koji ne pristaju ni na šta drugo, osim na mogućnost rada od kuće.

- Od pandemije COVID-a primetan je veliki porast oglasa za posao koji nude hibridno radno okruženje i kompletan rad od kuće. Takođe, veliki je porast i ljudi koji traže isključivo poslove koje im nude hibridan način rada ili rad van kancelarije, zato što im to pruža određenu fleksibilnost.

Kako kaže, digitalni nomadi nisu samo zaposleni u velikim firmama. Često su to i oni koji se smatraju frilenserima.

- Veliki deo ljudi koji su digitalni nomadi su ljudi koji su frilenseri, tako da su to ljudi iz oblasti IT-a, programiranja, dizajna i sličnih stvari, gde često sami svoje gazde.

Foto: Kurir Televizija

Da li veštačka inteligencija preti da preuzme tržište zapošljavanja u Srbiji, Bosnić kaže:

- Sa svakom industrijskom i tehnološkom revolucijom i promenom, postojala je ta zabrinutost da li će čovek postati suvišan i da li će mašina i tehnologija zameniti čoveka. Kao što vidimo iz svega do sada, čovek je i dalje ostao nezamenjiv u velikom delu poslova. Svaki put se zapravo samo promenila uloga čoveka i način na koji on obavlja svoj posao.

