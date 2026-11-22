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Veliki američki lanci picerija, među kojima su Dominos, Papa Džons i Pica hat, suočavaju se sa padom prodaje i sve većom konkurencijom zbog opreznije potrošnje građana, promenjenih navika u ishrani i sve popularnijih lekova za lečenje gojaznosti, a od vrhunca poslovanja 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama zatvoreno je više od 9.600 picerija, navodi CNCB u današnjoj analizi.

Pandemija korona virusa donela je veliki rast poslovanja lancima, ali su nakon ponovnog otvaranja restorana suočeni sa teškoćama u zadržavanju mušterija.

Potrošači danas pažljivije raspolažu novcem, ali istovremeno imaju veći izbor hrane za dostavu i preuzimanje zahvaljujući platformama za naručivanje.

Uz to, kvalitet hrane i iskustvo kupaca postali su važniji faktori pri izboru restorana.

Prema podacima američke kompanije za istraživanje tržišta i prikupljanje podataka u sektoru hrane i pića "Datassential", broj picerija u SAD dostigao je maksimum od 83.035 u avgustu 2019. godine, ali je do jula 2026. zatvoreno više od 9.600 takvih lokala.

Kompanija Papa Džons prijavila je pad prodaje u Severnoj Americi od 2,5 odsto u 2025. godini, dok je Pica hat zabeležio smanjenje od pet odsto na američkom tržištu.

Među tri velika lanca čijim se akcijama javno trguje, jedino je Dominos ostvario rast uporedive prodaje u SAD, i to od tri odsto.

Pad interesovanja potrošača odrazio se i na berzanske rezultate.

Od marta 2020. godine akcije kompanije Papa Džons izgubile su oko dve trećine vrednosti, dok su akcije Dominos pice, uprkos vodećoj poziciji na tržištu, u istom periodu porasle svega oko dva odsto.

Veliki lanci picerija danas imaju znatno više konkurenata nego 2020. godine.

Platforme za dostavu hrane, čija je popularnost naglo porasla tokom pandemije, nude širok izbor kuhinja, pa se Dominos i Papa Džons za narudžbine preko servisa takmiče i sa lancima brze hrane poput Mekdonaldsa i Čik-fil-eja.

Rast cena pica dodatno odvraća potrošače koji vode računa o kućnom budžetu.

Prema izveštaju "Pizza Power Report" za 2026. godinu, koji objavljuje stručni časopis "PMQ Pizza", prosečna velika pica sa sirom u SAD sada košta gotovo 17 dolara.

Na poslovanje velikih lanaca utiču i promene u prehrambenim navikama, uključujući sve veće interesovanje za zdraviju ishranu.

Od četiri najveća lanca, samo je Papa Džons testirao testo za picu sa dodatim proteinima, i to u jednom restoranu u Atlanti tokom samo jednog dana.

Dodatni izazov predstavljaju lekovi za lečenje gojaznosti iz grupe GLP-1, čija je upotreba poslednjih godina naglo porasla.

Zbog sastava pice, koja sadrži dosta ugljenih hidrata i masti, ona može da bude manje privlačna osobama koje koriste te lekove, jer oni utiču na apetit i unos hrane.

Prema istraživanju konsultantske kuće PwC iz 2026. godine, potrošnja u restoranima brze hrane koji prodaju picu opala je za 22,2 odsto po domaćinstvu koje koristi GLP-1 lekove, nakon šest do osam meseci njihove primene.

Ipak, stručnjaci ocenjuju da teškoće sa kojima se suočavaju picerije ne znače da je budućnost ove kategorije ugrožena.

"Pica neće nestati. Amerikanci je vole", istakao je Dejvid Portalatin, savetnik marketinške kompanije "Circana" za prehrambenu industriju.