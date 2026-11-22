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Gotovo svakome se dogodilo da tokom kišnog dana automobil prođe kroz baru i poprska ga vodom od glave do pete. Iako mnogi vozači takve situacije smatraju bezazlenom nezgodom, a pešaci ih najčešće doživljavaju kao neprijatnost, u Velikoj Britaniji ovakvo ponašanje može da predstavlja saobraćajni prekršaj za koji su predviđene ozbiljne kazne.

Britanski pravni stručnjaci objasnili su za Daily Express da vozači mogu da odgovaraju ako zbog nepažljive vožnje kroz baru poprskaju pešake, čak i kada nije došlo do fizičke povrede.

Novčana kazna i kazneni poeni

Džon Kušnik, pravni direktor organizacije National Accident Helpline, objašnjava da samo prskanje vodom nije automatski krivično delo, ali način na koji je vozač upravljao automobilom može da bude kažnjiv.

Prema članu 3 britanskog Zakona o drumskom saobraćaju iz 1988. godine, vožnja bez odgovarajuće pažnje ili obzira prema drugim učesnicima u saobraćaju predstavlja prekršaj. Britansko Kraljevsko tužilaštvo (Crown Prosecution Service) među primerima neobzirne vožnje izričito navodi prolazak kroz baru pri kojem voda poprska pešake.

U uobičajenim slučajevima kazna iznosi 100 funti, uz tri kaznena poena u vozačkoj dozvoli. Međutim, ako je ponašanje vozača naročito neodgovorno ili se slučaj nađe pred sudom, kazna može da dostigne čak 5.000 funti, dok vozač može dobiti od tri do devet kaznenih poena.

To ipak ne znači da će svaki vozač koji slučajno poprska nekoga automatski biti kažnjen.

Brin Bruker, stručnjak za bezbednost saobraćaja iz kompanije Nextbase, ističe da je ključno pitanje da li je pažljiv vozač mogao razumno da izbegne baru ili da prilagodi brzinu kako ne bi ugrozio pešake.

Ako je prskanje bilo neizbežno, mala je verovatnoća da će policija pokrenuti postupak. Međutim, namerno ubrzavanje kroz baru ili ignorisanje pešaka koji stoje pored puta može da se smatra neodgovornom vožnjom.

Britanski saobraćajni propisi posebno naglašavaju potrebu za smanjenjem brzine tokom kiše i povećanim oprezom u blizini pešačkih prelaza i autobuskih stajališta.

Stručnjaci upozoravaju i na dodatnu opasnost. Ispod vode mogu da se kriju duboke rupe na kolovozu, zbog kojih vozač može da izgubi kontrolu nad automobilom ili ozbiljno ošteti vozilo.

Adam Kent iz osiguravajuće kompanije Cuvva objašnjava da namerno ili naročito nepažljivo ponašanje vozača, osim novčane kazne, može da utiče i na buduću cenu njegovog osiguranja.

Pešaci prijavljuju vozače

Pešaci koji budu poprskani imaju mogućnost da prijave vozača policiji. Preporučuje se da odmah zabeleže registarske oznake automobila, tačno vreme i mesto događaja. U Velikoj Britaniji ovakvi incidenti mogu da se prijave policiji putem broja 101.

Posebno su korisni snimci sigurnosnih kamera, kamera ugrađenih u automobile ili video-nadzora obližnjih objekata, jer mogu da pokažu kojom se brzinom vozilo kretalo i koliko je bilo blizu trotoara.

Svedoci koji su incident zabeležili kamerom mogu da dostave snimak policiji, uključujući i preko britanskog sistema National Dash Cam Safety Portal, tamo gde je takva prijava podržana.

Iako samo kvašenje odeće ne predstavlja automatski osnov za naknadu zbog telesne povrede, situacija je drugačija ako je nastala stvarna materijalna šteta.

Na primer, ako je zbog vode uništen skup zimski kaput ili oštećen mobilni telefon, pešak može da pokuša da nadoknadi štetu preko osiguravajuće kompanije vozača, pod uslovom da može da dokaže okolnosti događaja i nastali gubitak.

Britanski propisi tako pokazuju da ono što nekome deluje kao bezazlena šala ili obična nezgoda tokom kiše može da ima ozbiljne pravne i finansijske posledice.