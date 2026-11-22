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Ugovor o transportu sirove nafte Jadranskim naftovodom od luke Omišalj do Srbije ističe 31. decembra, a urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković kaže da su u toku pregovori NIS-a i JANAF-a i očekuje da će ugovor biti produžen, jer je NIS najveći klijent JANAF-a.

Aktuelni ugovor između NIS-a i JANAF-a o transportu sirove nafte važi za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine i podrazumeva transport ukupno 10 miliona tona nafte.

Putnikovićeva je rekla da dvonedeljni prekid isporuke nafte preko JANAF-a, usled havarije na naftovodu, nije ugrozio rad Rafinerije Pančevo, jer je NIS imao dovoljno sirove nafte za preradu.

"Država je odobrila korišćenje 66.000 tona nafte iz državnih rezervi i sada se Rafinerija vraća u normalu što se tiče prerade sirove nafte. S druge strane, Dunav je počeo da raste, tako da će moći baržama da se uvoze nedostajuće količine derivata", kazala je Putnikovićeva za RTS.

Ona je ocenila da je nedavna havarija na JANAF-ovom naftovodu pokazala koliko je za Srbiju važno da ima alternativne pravce snabdevanja naftom i rekla da bi se izgradnjom naftovoda do Mađarske, Srbija vezala sa naftovodom "Družba“ kojim, kako je rekla, ne mora da se transportuje isključivo ruska nafta, već i nafta iz Kazahstana i drugih zemalja.

Putnikovićeva smatra da bi alternativni pravac snabdevanja Srbiji obezbedio i bolju pregovaračku poziciju prilikom ugovaranja cene transporta nafte preko JANAF-a.

Ona je istakla da bi NIS, ukoliko ne bi došlo do produženja ugovora sa JANAF-om, morao da uvozi gotove derivate ili da doprema sirovu naftu baržama iz Konstance, što je skuplji vid transporta koji zavisi i od vodostaja Dunava.

Govoreći o alternativnim pravcima snabdevanja, Putnikovićeva je kao još jednu mogućnost navela izgradnju naftovoda prema Solunu, budući da već postoji naftovod do rafinerije "Okta“ u Severnoj Makedoniji.