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Američka kompanija Anthropic, tvorac četbota Claude, ostvarila je rekordnu inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO), prikupivši 81,3 milijarde dolara i dostigavši procenjenu tržišnu vrednost od oko 1,5 biliona dolara.

Akcije kompanije počele su da se trguju na berzi Nasdaq u Njujorku pod oznakom ANT, po ceni od 83 dolara, čime je premašen prethodni rekord kompanije SpaceX.

Prema podacima iz prospekta, Anthropic je u prvih devet meseci ove godine ostvario prihod od 33,24 milijarde dolara, što je rast od oko 1.200 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ipak, kompanija je prijavila neto gubitak od 104 milijarde dolara, od čega se najveći deo odnosi na promene vrednosti konvertibilnih obveznica i drugih finansijskih instrumenata.

Ovu kompaniju osnovalo je sedam ljudi koji su 2021. napustili konkurentski OpenAI i koji su za svega nekoliko sati postali milijarderi - barem na papiru.

Ko su, dakle, ti ljudi? Dario Amodei

Dario Amodei je 2020. godine radio u kompaniji OpenAI, koja je generativnu veštačku inteligenciju približila širokoj publici kada je lansirala ChatGPT.

Odlučio je da želi da stvari radi na sopstveni način, pa je napustio kompaniju, povevši sa sobom sestru Danijelu i još petoro kolega, piše BBC.

U početku je studirao fiziku na Univerzitetu Prinston i Univerzitetu Stanford. Međutim, nakon što mu je otac preminuo od hepatitisa C, prešao je na biologiju i biomedicinske nauke.

Foto: Seth Wenig/AP

Amodei je radio u kineskom tehnološkom gigantu Baidu i kompaniji Google, pre nego što se pridružio OpenAI-ju.

Ipak, počeo je da strahuje da pojedinci unutar kompanije stavljaju profit ispred bezbednosti, što ga je navelo da donese odluku o odlasku.

Danas, sa 43 godine, obavlja funkciju generalnog direktora Antropika.

Danijela Amodei

Dario i Daniela Amodei bili su bliski još od detinjstva, a kasnije su zajedno sa prijateljima delili stan u San Francisku. Danijela je krenula bratovljevim stopama i pridružila mu se u OpenAI-ju, a potom i u odluci da napuste kompaniju i osnuju Antropik.

Kako kaže, ona i njen brat su se oduvek iskreno voleli, ali jedina stvar koju je ona uradila pre njega bila je odluka da postane vegetarijanka, koju je on kasnije sledio.

Danijela Amodei studirala je englesku književnost na Univerzitetu Kalifornije u Santa Kruzu, a potom radila za demokratskog kongresmena Meta Kartvrajta.

Radila je i u kompaniji Strajp (Stripe), koja pruža finansijske usluge, gde je bila direktorka operacija za upravljanje rizicima.

Ova 39-godišnjakinja predsednica je Antropika, upravlja izvršnim timom i rukovodi istraživačkim, inženjerskim, proizvodnim, upravljačkim i komercijalnim aktivnostima kompanije.

Tom Braun

Tom Braun (39) je direktor za računarske resurse Antropika. Pre osnivanja kompanije radio je u OpenAI-ju, gde je rukovodio inženjerskim timom zaduženim za razvoj modela GPT-3, kao i u Guglu, na projektu DeepMind.

Braun je svoje preduzetničke sposobnosti pokazao kao suosnivač aplikacije "Grupеr" (Grouper), koja omogućava organizovanje druženja uz piće između grupa prijatelja.

Podržao je stav američkog predsednika Donalda Trampa o centrima za obradu podataka, tvrdeći da oni predstavljaju "ogroman izvor prosperiteta".

U Antropiku je odgovoran za način na koji kompanija obezbeđuje i koristi svoje računarske kapacitete.

Džek Klark

Džek Klark (37) jedini je osnivač koji nije iz severne Amerike. Poreklom je iz Velike Britanije, studirao je englesku književnost i kreativno pisanje, a bio je i tehnološki novinar, između ostalog za Blumberg.

Džek Klark Foto: RUNGROJ YONGRIT/EPA

U OpenAI-u je počeo u komunikacijama, a kasnije je postao direktor za javne politike. U Antropiku je zadužen za oblast javnog interesa i rukovodi istraživačkim Antropik institutom.

Džared Kaplan

Džared Kaplan, koji ima 42 godine, glavni je naučni direktor Antropika i rukovodi tehničkim istraživanjima kompanije. Takođe je vanredni profesor na Univerzitetu Džons Hopkins u Baltimoru.

Doktorirao je fiziku na Univerzitetu Harvard.

Njegov rad na zakonima skaliranja – matematičkim obrascima koji pokazuju da veći modeli veštačke inteligencije, obučeni na većim količinama podataka, imaju tendenciju da daju doslednije rezultate - pomogao je kompanijama iz oblasti veštačke inteligencije da dobiju okvir za predviđanje ponašanja AI sistema, navodi Antropik.

Kris Ola

Kris Ola (34), Kanađanin koji je napustio Univerzitet u Torontu pre završetka studija, jedan je od vodećih stručnjaka za istraživanje i razumevanje načina na koji funkcionišu modeli veštačke inteligencije.

Kris Ola Foto: Alessandra Tarantino/AP

Pre Antropika radio je u OpenAI-ju i Gugl Brejnu (Google Brain), a danas se bavi istraživanjem interpretabilnosti veštačke inteligencije odnosno kako AI modeli funkcionišu iznutra.

Sem Mekendliš

Sem Mekendliš (36) glavni je arhitekta Antropika i učestvuje u razvoju politika za smanjenje rizika koje nosi veštačka inteligencija. Pre osnivanja kompanije radio je na bezbednosti AI sistema u OpenAI-ju. Doktorirao je fiziku na Univerzitetu Stanford.