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Banka Poštanska štedionica pozvala je danas nadležne državne organe da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, reaguju zbog objava na društvenim mrežama u kojima se građani pozivaju da povuku svoj novac iz te banke.

Poštanska štedionica je na svom Fejsbuku pozvala nadležne organe da ispitaju sve okolnosti takvog postupanja i preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti radi zaštite građana, finansijske stabilnosti i javnog interesa.

Banka je osudila, kako je navela, novi pokušaj uznemiravanja građana i destabilizacije "jedine sistemski značajne banke u državnom vlasništvu širenjem neutemeljenih i zlonamernih tvrdnji na društvenim mrežama", ukazujući i na ranije spekulacije i plasiranje tvrdnji o pokušajima iznošenja novca iz banke.

- I ovaj pokušaj ostaće zabeležen kao još jedan u nizu neuspešnih pokušaja da se naruši poverenje u Banku Poštanska štedionica. Posebno zabrinjava upornost sa kojom se u javni prostor plasiraju ovakve poruke, bez činjenica i dokaza, a sa potencijalno ozbiljnim posledicama po poverenje građana u bankarski sistem - ocenjeno je u saopštenju.

Dodali su da Banka Poštanska štedionica nastavlja da radi odgovorno, profesionalno i u interesu svojih klijenata, štiteći poverenje koje su joj "generacije građana ukazivale više od jednog veka".