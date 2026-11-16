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Banka Poštanska štedionica pokrenula je inicijativu da se otvorena pitanja u saradnji sa Poštom Srbije, koja se odnose na snabdevanje gotovinom i organizaciju isplate penzija, razmotre na nivou nadležnih državnih institucija.

- Predlažemo da se, uz učešće predstavnika Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Pošte Srbije i Banke Poštanska štedionica, organizuje zajednički sastanak radi objektivnog sagledavanja svih okolnosti i definisanja odgovarajućih operativnih rešenja - navodi se u dopisu koji je Banka Poštanska štedionica uputila Narodnoj banci Srbije.

- Banka smatra da je neophodno da se eventualna neslaganja u vezi sa količinama trebovane i isporučene gotovine, njenom raspodelom i upravljanjem, razmatraju na osnovu potpunih operativnih evidencija, a ne putem javnih međusobnih optuživanja - dodaju.

Posebno su istakli značaj očuvanja poverenja građana u stabilnost finansijskog sistema i nesmetano funkcionisanje platnih usluga.

- Banka ostaje spremna da Narodnoj banci Srbije, u skladu sa propisima, dostavi sve relevantne informacije i dokumentaciju iz svoje nadležnosti.