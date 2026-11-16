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Preduzeća i preduzetnici koji se u Srbiji bave proizvodnjom gotovih jela ostvarili su u 2025. godini zajedno 1,07 milijardi dinara prihoda, za 35,6 odsto više nego godinu ranije. Ipak, delatnost je posle dve godine poslovanja u plusu završila sa zbirnim gubitkom od 19,7 miliona dinara.

Broj firmi i zaposlenih nastavio je da raste, a tri najveća proizvođača i dalje posluju pozitivno. Gubitak je nastao u ostatku tržišta: ostalih 98 preduzeća zajedno je izgubilo oko 37 miliona dinara.

Analiza se zasniva na podacima bonitetne kuće CompanyWall iz finansijskih izveštaja za 2023, 2024. i 2025. godinu, za privredne subjekte registrovane pod šifrom delatnosti 1085 – Proizvodnja gotovih jela. Svi iznosi su nominalni, bez korekcije za inflaciju.

Deo proizvođača gotove hrane registrovan je pod drugim šiframa, poput keteringa ili prerade mesa, pa njihovi rezultati nisu obuhvaćeni ovim tekstom.

Foto: CandyRetriever/Shutterstock

Prihodi udvostručeni za dve godine

Ukupni prihodi delatnosti dostigli su prošle godine 1.070.973.000 dinara, naspram 789,7 miliona dinara u 2024. i 522,3 miliona dinara u 2023. godini. Za samo dve godine prihodi su više nego udvostručeni.

Finansijski rezultat kretao se u suprotnom smeru. Delatnost je 2023. godine ostvarila zbirnu dobit od 13,28 miliona dinara, a 2024. godine 49,51 milion dinara. Prošlu godinu završila je sa gubitkom od 19,72 miliona dinara, što znači da je zbirni rezultat za godinu dana pogoršan za oko 69,2 miliona dinara.

Proizvođači su, dakle, prodali više nego ikad u posmatranom periodu, ali taj rast nije pokrio troškove poslovanja. Dobit je 2024. godine činila oko 6,3 odsto ukupnih prihoda, a u 2025. rezultat je prešao u negativnu zonu, sa gubitkom od približno 1,8 odsto prihoda.

Tržište se istovremeno širilo. U 2023. godini u ovoj delatnosti poslovalo je 56 firmi, godinu kasnije 78, a u 2025. godini 101. Broj preduzeća povećan je za dve godine za oko 80 odsto.

Zaposlenost je rasla sporije. Sa 168 radnika u 2023, broj zaposlenih porastao je na 197 u 2024. i na 252 u 2025. godini, što je 28 odsto više nego godinu ranije i 50 odsto više nego 2023. Prosečno preduzeće u ovoj delatnosti ima dva do tri zaposlena, pa je reč o tržištu koje čine pretežno mikro firme i preduzetničke radnje.

Prihod po zaposlenom povećan je sa oko četiri miliona dinara u 2024. na 4,25 miliona dinara u 2025. godini, ali ni veća produktivnost nije sačuvala dobit.

Foto: Standret/Shutterstock

Najveći proizvođači i dalje u plusu, ali sa dvostruko manjom dobiti

Tri preduzeća sa najvećim prihodima u delatnosti su Bottega Grande iz Beograda, MV Fortune iz Niša i preduzetnička radnja Mala Kujna 2016 iz Beograda. Ove tri firme zajedno su u 2025. godini ostvarile oko 598,2 miliona dinara prihoda, što je približno 56 odsto prihoda cele delatnosti. Godinu ranije njihov zbirni prihod iznosio je 480,8 miliona dinara. Zajednička dobit smanjena je, međutim, sa 37,2 miliona na 17,4 miliona dinara, odnosno za oko 53 odsto.

Najveće prihode ostvarila je Bottega Grande, sa 325,5 miliona dinara u 2025, naspram 238,4 miliona dinara godinu ranije. Prihodi su porasli za 36,5 odsto, ali je dobit pala sa 24,1 milion na 10,45 miliona dinara, odnosno za 56,6 odsto. Od svakih 100 dinara prihoda kompaniji je 2024. ostajalo oko deset dinara dobiti, a prošle godine nešto više od tri dinara.

Niška kompanija MV Fortune jedina je među tri vodeća proizvođača povećala dobit. Njeni prihodi porasli su skromno, sa 198,9 miliona na 202,9 miliona dinara, ili za oko dva odsto, dok je dobit gotovo udvostručena, sa 2,7 miliona dinara u 2024. na 5,26 miliona dinara u 2025. godini.