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Kupovina stana u Crnoj Gori radi izdavanja traži poređenje kupovne cene i godišnje naplate, jer skuplji stan i viša kirija ne znače automatski bolji rezultat. Uporedivi podaci za Podgoricu, Budvu i Tivat pokazuju koliko veći početni ulog može da umanji prednost skupljeg zakupa.

Stan na moru lako privuče pažnju fotografijom terase i pogledom, dok oglas u Podgorici može delovati manje atraktivno. Međutim, vlasnik koji kupuje radi prihoda plaća i kvadrate i lokaciju. Važno je koliko mu zakup vraća na svaki uloženi evro i koliko dugo stan ostaje bez naplate.

Zato poređenje mora početi istom vrstom izdavanja. Celogodišnja mesečna kirija u jednom gradu ne poredi se neposredno sa cenom noćenja u julu u drugom. Najpre izračunajte dugoročni zakup, a sezonsku ponudu proverite kroz poseban godišnji budžet.

Kupovina stana u Crnoj Gori: Koliko kirija vraća od cene

U istraživanju odnosa kupovnih cena i zakupnina, ažuriranom u junu 2026, porede se medijane oglašenih iznosa. Za stan sa jednom spavaćom sobom podgorički uzorak pokazuje kupovnu cenu od 118.000 evra i kiriju od 550 evra mesečno. Dvanaest kirija daje 6.600 evra, odnosno 5,59 odsto bruto godišnje.

Cene u Budvi iznenađuju turiste Foto: Shutterstock

Za istu kategoriju u Budvi navedeno je 145.000 evra i 650 evra mesečno: 7.800 evra godišnje ili 5,38 odsto. U Tivtu su iznosi 220.000 evra i 800 evra, što daje 9.600 evra ili 4,36 odsto. To su pokazatelji iz oglasnog uzorka, bez poreza i vlasničkih troškova, a ne garantovana naplata.

Kupovina stana u Crnoj Gori u takvom poređenju pokazuje razliku između većeg prihoda i boljeg odnosa ulaganja i kirije. Podaci predstavljaju odvojene medijane, pa ne opisuju nužno isti konkretan stan ponuđen i za prodaju i za zakup.

Skuplji kvadrat nije dokaz veće isplativosti

Zvanična statistika potvrđuje razliku u cenama novogradnje. Prema Upravi za statistiku Crne Gore, u drugom kvartalu 2026. prosečan kvadrat iznosio je 2.510 evra u Podgorici i 2.838 evra u primorskom regionu. Obuhvaćeni su prvi kupoprodajni ugovori za nove stanove, bez starogradnje.

Junski presek odnosa kirija i cena služi kao orijentir, dok se ponuda za kupovinu proverava ponovo prema datumu odluke. Ove iznose ne treba spajati sa kirijama iz prethodnog istraživanja da bi se dobio novi procenat. Izvori ne obuhvataju iste stanove niti isti postupak merenja. Takođe, prosek primorskog regiona ne pokazuje cenu svakog naselja u Budvi ili Tivtu.

Kupovina stana u Crnoj Gori zato se proverava na nivou konkretne ponude. Parking, sprat bez lifta, pristup plaži ili udaljenost od radnog mesta mogu promeniti i cenu i krug zakupaca. Upoređujte slične površine i stanje; naš vodič objašnjava pretragu oglasa za Srbiju i Crnu Goru.

Sezonsko izdavanje traži račun za svih dvanaest meseci

Kupovina stana u Crnoj Gori za turiste ne procenjuje se množenjem najbolje letnje cene sa brojem dana u godini. Ako kao sopstveni cilj postavite 9.000 evra godišnjeg prihoda i pretpostavite 75 evra po naplaćenom noćenju, potrebno je 120 takvih noćenja pre troškova. To je računski primer, bez tvrdnje da tržište obezbeđuje tu cenu ili popunjenost.

Foto: nadtochiy/Shutterstock

Od naplate zatim treba odbiti provizije posredovanja, čišćenje, pranje posteljine, potrošnju i upravljanje. Proverite i lokalne obaveze za izabrani način izdavanja. Ako stan koristite lično tokom najtraženijih nedelja, ti datumi ne mogu istovremeno donositi prihod od gostiju.

Šta ostaje vlasniku posle kirije

Kupovina stana u Crnoj Gori zahteva da se uz cenu dodaju stvarni troškovi sticanja, pripreme i opremanja. Godišnji rezultat računa se prema naplaćenoj kiriji, umanjenoj za pripadajuće poreze, vlasničke izdatke i održavanje, u odnosu na ukupno ulaganje. Rata kredita traži zasebnu proveru mesečnog budžeta.

Ilustracije radi, 1.000 evra godišnjih izdataka umanjuje rezultat za jedan procentni poen kada je ukupno uloženo 100.000 evra. Kod ulaganja od 200.000 evra isti izdatak odnosi pola procentnog poena. Zato procenat iz oglasa nije dovoljno samo prepisati: u račun ulaze stvarne obaveze tog vlasnika i tog stana.

Prazan period znači i manje prihoda i nastavak pojedinih troškova. Zato pre odluke unesite iznose za prazne mesece, zamenu uređaja i osobu koja preuzima ključeve ako živite daleko. Razliku između bruto procenta i novca koji ostaje objašnjava naš tekst o računici kupovine stana za izdavanje.

Kupovina stana u Crnoj Gori ima jasniju računicu tek kada za oba grada primenite iste pretpostavke. Podgorica može ponuditi bolji odnos cene i kirije od skuplje primorske lokacije, ali odluku donose konkretan stan, ostvariva naplata i troškovi, uz očekivani način korišćenja.